Este domingo se realizará una nueva jornada de vacunación en la ciudad de Neuquén con la participación del AutoVac y el AutoCan, dispositivos impulsados de manera conjunta por el Ministerio de Salud provincial y la Municipalidad de Neuquén.

La actividad tendrá lugar de 10 a 15 en el estacionamiento exterior de la Legislatura de la Provincia del Neuquén, ubicado en Leloir 810. Allí, vecinos y vecinas podrán vacunarse contra la gripe y completar esquemas del Calendario Nacional, mientras que también habrá vacunación antirrábica para perros.

Este domingo habrá vacunación antigripal y antirrábica en el playón de la Legislatura.

Desde la organización confirmaron que en el AutoVac se aplicará la vacuna antigripal a los grupos priorizados: personas gestantes, puérperas, niños y niñas de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personal de salud y personas con factores de riesgo entre 2 y 64 años. Además, las personas mayores de 11 años y embarazadas podrán acceder a otras vacunas del calendario oficial sin necesidad de descender del vehículo, mediante una modalidad rápida y cómoda.

En paralelo funcionará el AutoCan, un espacio pensado especialmente para mascotas, donde se aplicarán vacunas antirrábicas para perros y se entregarán pastillas antiparasitarias. El sistema busca reducir el estrés de los animales permitiendo que permanezcan junto a sus cuidadores durante todo el procedimiento.

La propuesta forma parte de las estrategias de prevención y promoción de la salud que impulsan las autoridades sanitarias en distintos puntos de la ciudad.