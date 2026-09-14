Neuquén apuesta al deporte social y garantiza la continuidad de una carrera clave

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa encabezó un acto en el cual el Ejecutivo y la Fundación Cristiana Neuquén Oeste renovaron el convenio de colaboración para dar continuidad a la Tecnicatura Superior en Deporte Social, con la apertura de una nueva cohorte en 2027. Este año habrá 140 egresados de la edición anterior.

El Gobernador, las ministras de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz y de Educación, Soledad Martínez y el rector del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios (ISEI), José Luis Lozano firmaron el convenio para garantizar el desarrollo de la carrera durante los tres años previstos en su plan de estudios y profundizar la política de formación que impulsan desde 2024.

La Tecnicatura Superior en Deporte Social es una propuesta educativa de nivel superior que se dicta a través del ISEI. Otorga el título de Técnico Superior en Deporte Social, conforme al Plan de Estudio N°667 del Nomenclador Curricular Provincial, adoptado mediante Resolución N°0988/2023 del Consejo Provincial de Educación.

Luego de la rúbrica, el Gobernador destacó “la posibilidad de que personas de toda la provincia se puedan formar y acceder a un título que jerarquiza su rol en la práctica deportiva”.

Por su parte, la ministra Codermatz manifestó que “esta instancia nos acerca a nuestro objetivo de llegar con el deporte a toda la provincia”, y resaltó “las facilidades de la modalidad de dictado: hay instancias presenciales, virtuales y también se transmite a través de YouTube. Esto permite que agentes de distintas localidades puedan acceder a las capacitaciones”.

En tanto que Lozano indicó que la renovación de la capacitación es importante desde varios puntos de vista: “Por la gratuidad que garantiza la accesibilidad a ciudadanos del interior de la provincia o quienes viven en lugares alejados, acceder a un aval del Consejo Provincial de Educación y por cómo impacta en la formación profesional de las personas”.

Quienes cuenten con título secundario y realicen la totalidad del trayecto accederán a la Tecnicatura Superior en Deporte Social, mientras que quienes no culminaron la educación media se recibirán como Monitores en Deporte Social. “De esta forma se les motiva a continuar con su capacitación”, comentó Lozano.

Uno de los aspectos centrales de la nueva cohorte será la continuidad de la gratuidad de la formación, con el objetivo de garantizar el acceso sin barreras económicas y generar nuevas oportunidades de capacitación y profesionalización para personas vinculadas al deporte y al trabajo comunitario.

La carrera continuará desarrollándose bajo una modalidad híbrida, con instancias virtuales y presenciales. Esta modalidad permite ampliar el alcance territorial de la propuesta y facilitar la participación de estudiantes de distintas localidades de la provincia.

La formación está orientada a fortalecer las capacidades de quienes intervienen en ámbitos deportivos, sociales y comunitarios, promoviendo una mirada del deporte como herramienta de integración, participación, formación y desarrollo social.

Una política que tendrá continuidad

La apertura de la cohorte 2027 permitirá profundizar este camino y sostener una propuesta que articula la formación académica con las políticas públicas provinciales destinadas a promover el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo.

La Secretaría de Deportes acompañará la difusión y promoción de la carrera y colaborará, dentro de sus competencias y disponibilidades, con los recursos necesarios para contribuir al desarrollo de la propuesta educativa.

Por su parte, el ISEI tendrá a su cargo la organización, gestión académica y ejecución de la Tecnicatura.

De esta manera, la provincia reafirma el compromiso de generar oportunidades de formación y capacitación y fortalecer las capacidades de quienes diariamente trabajan desde el deporte en clubes, instituciones, organizaciones y comunidades de todo Neuquén.





