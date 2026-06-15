Crece la expectativa en Los Guañacos por la obra que impulsará el deporte y la vida social

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, continúa con la ejecución del Centro Deportivo Comunitario (CDC) de Los Guañacos, una obra clave para ampliar la infraestructura destinada al deporte, la recreación y el encuentro comunitario. Actualmente, los trabajos registran un avance del 60%.

Recientemente se finalizaron las gradas del edificio y se avanza en el sector del núcleo sanitario. Además, se concretó la colocación de las escaleras, tareas que permiten dar continuidad al cronograma previsto.

De acuerdo con los plazos vigentes, la finalización de los trabajos está prevista para finales de este año, momento en el que Los Guañacos contará con un nuevo espacio destinado a la participación comunitaria.

El nuevo Centro Deportivo Comunitario brindará un espacio adecuado para la realización de distintas actividades, favoreciendo la integración de vecinos y generando mejores condiciones para el desarrollo de propuestas comunitarias durante todo el año.

Desde una perspectiva político-institucional, la construcción del CDC en Los Guañacos materializa el principio de equidad territorial, un eje clave de la gestión de gobierno para mitigar las asimetrías entre los núcleos urbanos y las comisiones de fomento del interior provincial.

Al descentralizar la inversión en infraestructura de calidad, el Estado tiene por objetivo consolidar su presencia en el territorio, garantizando derechos de acceso al deporte, la cultura y recreación que fortalecen el arraigo local y la cohesión social en regiones tradicionalmente periféricas.

En este mismo sentido, la Provincia avanza de manera simultánea en la construcción de ocho centros deportivos comunitarios en las regiones del Alto Neuquén, del Pehuén y Confluencia. Además, se proyectan CDC en todo el territorio neuquino.