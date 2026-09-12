Rolando Figueroa anunció que Neuquén tendrá un hub de transporte en el aeropuerto Perón que será clave para la región

La ciudad de Neuquén sumó este viernes un nuevo espacio público sobre la costa del río Neuquén en el marco de los festejos por su 122° aniversario. El gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido inauguraron un tramo del Paseo Costero entre las calles Chocón y Aguado, una obra que amplía a más de 35 kilómetros el desarrollo de espacios públicos junto a los ríos de la capital provincial.

La intervención demandó una inversión de 15 mil millones de pesos financiados con fondos provinciales e incluyó una nueva calle vehicular, veredas, bicisendas, iluminación y mobiliario urbano. La obra busca mejorar la conectividad interna de la ciudad y potenciar el uso recreativo y turístico de la zona de Confluencia.

Un nuevo espacio para vecinos, turistas y actividades recreativas

La ampliación del Paseo Costero permitirá sumar superficie para caminatas, ciclismo y actividades al aire libre, además de generar una nueva conexión vehicular paralela al río Neuquén.

La obra forma parte de una estrategia que apunta a consolidar la relación de la ciudad con sus ríos, uno de los principales atractivos naturales de la capital y de toda la región del Alto Valle.

Para los vecinos, el nuevo sector representa más espacios de esparcimiento y circulación, mientras que para el sector turístico suma infraestructura en una zona cada vez más elegida por residentes y visitantes.

Figueroa destacó inversiones en salud, educación y seguridad

Durante el acto, el gobernador repasó las principales obras que se ejecutan actualmente en la provincia y destacó la reactivación del Hospital Norpatagónico. "Reactivamos una obra que estaba abandonada de 42.000 metros cuadrados del Hospital Norpatagónico", señaló Figueroa.

Además, indicó que el gobierno provincial avanza con la construcción de 100.000 metros cuadrados de escuelas, otros 100.000 metros cuadrados destinados a hospitales y 42.000 metros cuadrados de infraestructura vinculada a la seguridad.

El hub en el aeropuerto Perón será clave para toda la región Norpatagónica - Foto: X @Rolo_Figueroa

El mandatario relacionó estas inversiones con el crecimiento que experimenta Neuquén impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y el incremento de la actividad económica.

El proyecto que busca transformar al aeropuerto en un centro regional de transporte

Uno de los anuncios más relevantes realizados durante la celebración fue el avance de un proyecto para convertir al aeropuerto Presidente Perón en un centro integrado de transporte para toda la Patagonia norte.

Figueroa confirmó que la Provincia trabaja en la futura licitación de un hub que concentrará distintos medios de movilidad. Según explicó, la iniciativa contempla una terminal de colectivos, conexiones ferroviarias y una integración de servicios que permitiría fortalecer el papel de Neuquén como centro logístico y de servicios para la región.

La propuesta cobra relevancia en un contexto de fuerte crecimiento demográfico y económico de la capital provincial, que recibe cada año miles de nuevos habitantes atraídos por las oportunidades laborales vinculadas principalmente a Vaca Muerta.

Crecimiento económico y más empleo registrado

El gobernador destacó que Neuquén muestra indicadores positivos en generación de empresas y empleo formal. "El trabajo nos va marcando que claramente en Neuquén ha crecido en generación de empresas, en la posibilidad del empleo registrado y en la oportunidad de crecimiento", sostuvo.

No obstante, remarcó que el principal desafío es lograr que los beneficios del crecimiento económico alcancen a todos los sectores de la sociedad.

En esa línea, llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado y la comunidad para acompañar el proceso de expansión que atraviesa la provincia.

Gaido anunció servicios, parque industrial y nuevas obras para la ciudad

Por su parte, el intendente Mariano Gaido aseguró que Neuquén continúa siendo uno de los principales polos de atracción de población del país.

"Llegan 90 personas por día que buscan un lugar donde vivir", afirmó.

El jefe comunal anunció que la ciudad avanzará para alcanzar la cobertura total de servicios básicos, incluyendo obras en barrios y asentamientos como Estrella Federal, Limay, Miradores del Agua, Auca Mabuida, Paimún, Pacífico al Morro, Juvenil, 2 de Mayo y 7 de Mayo.

Además, ratificó la creación de un nuevo parque industrial con exenciones impositivas durante diez años para promover inversiones privadas y generar hasta 25.000 puestos de trabajo registrados.

También destacó la construcción de un natatorio de nivel nacional y la continuidad del plan de pavimentación que prevé superar las 3.000 cuadras asfaltadas en distintos sectores de la ciudad.

Neuquén busca consolidarse como capital de servicios de la Patagonia

Las definiciones de Figueroa y Gaido reflejan una estrategia común orientada a consolidar a Neuquén como el principal centro de servicios, logística, turismo y administración de la Patagonia norte.

El crecimiento impulsado por Vaca Muerta, la expansión urbana y la llegada constante de nuevos habitantes plantean desafíos en materia de infraestructura, transporte, vivienda y servicios. En ese contexto, tanto la ampliación del Paseo Costero como los proyectos anunciados durante el aniversario apuntan a acompañar una transformación que ya impacta en toda la región.