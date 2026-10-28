Neuquén avanza con la ejecución de una obra para proteger a Chos Malal de crecidas del río Curí Leuvú

El Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, avanza con la ejecución de una obra de defensa costera sobre la margen izquierda del río Curí Leuvú, en Chos Malal. Los trabajos tienen como objetivo proteger a la población, las viviendas y la infraestructura de la localidad frente a posibles crecidas y procesos de erosión.

La intervención contempla la construcción de 960 metros de defensa costera aguas abajo del nuevo puente de la Ruta 43, además de la reparación y el fortalecimiento de 450 metros de defensas existentes, en el sector comprendido entre el viejo puente de calle General Paz y el Torreón.

La obra cuenta con presupuesto de más de $3.618 millones y un plazo de ejecución de 360 días corridos. Los trabajos están a cargo de la unión transitoria de empresas Explosivos y Servicios DEXSE S.A. y SERVIPET S.A.

La infraestructura permitirá mejorar las condiciones de seguridad de aproximadamente 13.000 habitantes de Chos Malal, además de contribuir a la protección de los espacios utilizados por quienes visitan la localidad.

Una respuesta a las crecidas de 2023

La necesidad de fortalecer las defensas surgió a partir de los fenómenos meteorológicos registrados durante junio y agosto de 2023, cuando una serie de eventos conocidos como ríos atmosféricos provocaron importantes precipitaciones sobre las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Colorado.

Después de más de 15 años de sequía, el incremento de los caudales generó procesos de erosión lateral sobre las márgenes de los cursos de agua, con pérdida de tierras productivas, deterioro de defensas existentes, roturas de obras de toma e inundación de viviendas.

En Chos Malal, uno de los sectores afectados fue la margen izquierda del río Curí Leuvú, especialmente entre el nuevo puente de la Ruta 43 y el paseo costero.

Ante esta situación, la provincia desarrolló intervenciones de reparación durante 2024 y avanzó con un proyecto de defensa continua para fortalecer la protección de los sectores expuestos a la erosión.

La obra comprende dos sectores principales. El primero corresponde a la construcción de una nueva defensa de enrocado de 960 metros, aguas abajo del puente de la Ruta 43, sobre la margen izquierda del Curí Leuvú.

El segundo contempla la reparación y mejora de 450 metros de defensas existentes, entre el viejo puente de calle General Paz y el Torreón, incluyendo los sectores ubicados aguas arriba y aguas abajo de la intervención realizada por Recursos Hídricos en 2024.

Los trabajos consisten en la excavación, el relleno y la conformación del terreno sobre el que se construye la defensa. Posteriormente se coloca un prefiltro de grava, cuya función es evitar la pérdida de suelo fino por efecto del movimiento del agua.

Finalmente, se ejecuta la protección mediante roca de aproximadamente 80 centímetros de diámetro medio, tanto sobre el talud como en su pie de apoyo.

El diseño contempla un talud con pendiente de una unidad vertical por cada dos horizontales, un espesor de enrocado de 1,60 metros y un pie de apoyo de tres metros de extensión y 1,60 metros de profundidad.

Para la ejecución del proyecto se prevén 17.263 metros cúbicos de excavación de suelo, 3.445 metros cúbicos de relleno y compactación, 2.838 metros cúbicos de grava para prefiltro y 18.265 metros cúbicos de roca para la construcción de la defensa continua.

Infraestructura para proteger a la comunidad

La ejecución de estas defensas permitirá reducir los efectos de la erosión lateral del río Curí Leuvú sobre la margen izquierda, especialmente en sectores próximos a viviendas, infraestructura y espacios de uso público.

La obra forma parte de las intervenciones que lleva adelante el Gobierno provincial para fortalecer la infraestructura hídrica y mejorar las condiciones de seguridad de las localidades frente a fenómenos de crecida.

En Chos Malal, los trabajos permitirán consolidar más de 1.400 metros de protección costera, mediante una infraestructura diseñada para resguardar a la población y reducir los riesgos asociados al comportamiento del río.