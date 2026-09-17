El ministro Jefe de Gabinete de Neuquén, Juan Luis Ousset recibió al cónsul de España en Bahía Blanca, Francisco Javier San Román Gómez, quien recientemente asumió el cargo y eligió a Neuquén como primer destino de su agenda en la Patagonia.

Del encuentro participaron también el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y la directora provincial de Asuntos Institucionales, Victoria Flores Agüero.

Durante la reunión, las autoridades provinciales realizaron una presentación general de Neuquén y dialogaron sobre acciones para ampliar la vinculación institucional con España.

Uno de los principales temas abordados fue la posibilidad de implementar un consulado itinerante en Neuquén capital. La iniciativa permitiría facilitar trámites y gestiones a neuquinos y residentes de la provincia que mantienen vínculos con España, sin necesidad de trasladarse hasta la sede consular en Bahía Blanca.

Ousset manifestó el interés del Gobierno provincial de avanzar con la propuesta, que ya se encontraba entre los proyectos contemplados por el cónsul. La Provincia puso a disposición sus equipos y capacidades para colaborar en su concreción.

La visita de San Román Gómez permitió establecer un primer contacto institucional y avanzar en una iniciativa orientada a acercar los servicios consulares a la ciudadanía.





