Juan Luis Ousset: "La ciudadanía exige calidad en nuestra democracia"

El ministro Jefe de Gabinete de la provincia de Neuquén, Juan Luis Ousset, destacó en una entrevista exclusiva con Mejor Informado y Canal de Noticias 24/7, el proyecto de Ficha Limpia que envió el gobernador Rolando Figueroa a la Legislatura, que busca establecer que las personas con antecedentes penales, condenas o causas judiciales en marcha, no puedan ser candidatos a cargos representativos, como así tampoco designados para integrar el gobierno provincial.

"Estamos buscando transparencia en cada uno de los ámbitos en los cuales podemos expresar estas acciones del gobierno, en llevar adelante todas las medidas que estén a nuestro alcance para luchar contra la corrupción", expresó Ousset.

Por otra parte, el funcionario destacó que el gobierno provincial está poniendo el foco "en las políticas públicas" y los temas "que pretendemos resolver de manera prioritaria". "Por eso no solamente se trata de auditar los gastos sino también de evaluar cuál es la prioridad que se tiene a la hora de definir a dónde orientar los recursos", aclaró.

Por último, se refirió a los temas que se tratarán durante el encuentro que el gobernador Rolando Figueroa mantendrá con su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, el 6 de febrero. "Estamos organizando una agenda de temas que, de alguna manera, son estratégicos para la región y nos vinculan, que tienen que ver con la conectividad, con los nuevos proyectos de GNL, con todo lo que hace al área de Vaca Muerta", entre otros, adelantó Ousset.

¿Cuál es la lectura que puede hacer la sociedad neuquina acerca del envío a la Legislatura por parte del gobernador Rolando Figueroa del proyecto de Ficha Limpia?

En primer lugar, confirmar la decisión política del gobernador de avanzar y profundizar cada una de las acciones y medidas que tienen que ver con la tolerancia cero a la corrupción. Con plantearle un modelo a la comunidad en donde sus representantes demuestren idoneidad, demuestren no solamente capacidad y aptitud para un cargo, sino también que no tienen antecedentes, que de alguna manera opaquen la trayectoria de quienes en definitiva van a estar cuidando o representando al resto de los ciudadanos. En definitiva, hay que resaltar y remarcar la decisión política contundente de profundizar todo lo que tiene que ver con que quienes están a cargo de representar a la ciudadanía o de administrar los recursos públicos, por supuesto, tienen que ser los primeros en dar el ejemplo y los primeros que no pueden mostrar ningún tipo de falencia en lo que ha sido su trayectoria pública.

"Estamos buscando transparencia en cada uno de los ámbitos en los cuales podemos expresar estas acciones del gobierno, en llevar adelante todas las medidas que estén a nuestro alcance para luchar contra la corrupción", expresó Ousset.

Es indudable que el combate a la corrupción no tiene una respuesta única o una solución mágica y con esta postura, que es una de las marcas desde el comienzo de la gestión de Rolando Figueroa, hay una clara búsqueda de transparencia.

La ciudadanía ha dado un claro mensaje el 16 de abril del 2023 en la provincia de Neuquén y también a lo largo y ancho de nuestro país. La ciudadanía exige estándares de calidad en nuestra democracia. Nosotros nos hemos hecho eco de estas demandas y se hace en cada uno de los mecanismos que podemos activar para intervenir y para dar señales claras y contundentes de que estamos luchando contra la corrupción. Y que estamos buscando transparencia en cada uno de los ámbitos en los cuales podemos expresar estas acciones del gobierno, en llevar adelante todas las medidas que estén a nuestro alcance para luchar contra la corrupción y en particular para que, quienes tienen el honor de representar a sus conciudadanos, sean los primeros que den el ejemplo.

Esta semana también la vicepresidenta a cargo de la Legislatura, Zulma Reina, firmó una resolución para que los funcionarios del Poder Legislativo presenten sus declaraciones juradas.

Una ley que no se le ha hecho mucho caso a lo largo de la historia y que nosotros al pedir el reglamento de quienes habían presentado y al verificar que hay muchos funcionarios que no lo habían hecho, les exigimos. El gobernador, con muy buen tino y en sintonía con el proyecto de ley que envió a la Legislatura, les pide que tienen un plazo de 30 días para presentarlo y quienes no lo hagan se les va a hacer retención de sus haberes y hacia adelante se plantea la imposibilidad de acceder a una designación política, a una planta política. Lo estamos haciendo con mucha responsabilidad y contundencia siguiendo los procesos y los caminos legales pero también buscando en cada uno de los ámbitos de la administración pública en donde nosotros podemos intervenir, dar señales claras. Me parece que lo de Ficha Limpia y la solicitud de las declaraciones juradas de los funcionarios van en ese camino y creo que hay un amplio consenso en la ciudadanía en que este es el camino. "Yo trabajo hace más de 20 años con el actual gobernador y trabajamos mucho para llegar acá y lo que decimos siempre es no vamos a desaprovechar la oportunidad de hacer todos los cambios que la provincia necesita y sabemos que no tenemos tiempo", expresó Ousset.

¿Continuarán con el foco puesto en cesantear a aquellos empleados públicos que no trabajan, que cobran un sueldo pero viven en el exterior o incurren en inasistencias o ciertas irregularidades, como ocurrió esta semana con cuatro de ellos?

A nosotros nos toca transitoriamente administrar los recursos de los neuquinos y lo queremos hacer de la mejor manera y orientarlo hacia dónde tienen que ir. Lo que ha pasado en estos últimos años creo yo, con todo respeto para quienes han tenido la oportunidad de ocupar cargos públicos, que no se ha priorizado en orientar los recursos de todos los neuquinos y por eso tenemos, entre otras razones, un atraso muy importante en infraestructura. Me parece que hacer foco en la salud, en la educación, en la seguridad, en la infraestructura vial, que es todo aquello que hoy la provincia del Neuquén no tiene y teniendo los recursos como para poder orientarlos, me parece que estamos en ese camino y el primer camino es que quienes administran la cosa pública lo hagan de manera honesta pero además priorizando en las acciones que los neuquinos necesitan.

A la fecha tenemos un atraso muy importante en muchas de las áreas que tienen que ver con la vida cotidiana. Me parece que es un camino para expresarle a la ciudadanía que estamos poniendo el foco en intentar mejorar nuestra democracia y se mejora de esta manera. Y los tiempos acompañan estas posiciones. A mí me tocó ser concejal en el periodo 2017. En aquel momento personalmente voté por ficha limpia y en aquel momento no se pudo aprobar. Más adelante sí se aprobó en el Concejo Deliberante. A veces los tiempos, la maduración y los consensos que se logran a partir de determinados hechos, en el caso de Neuquén, a partir de un conjunto de hombres y mujeres que se han puesto de acuerdo en llevar adelante una propuesta nueva a la ciudadanía y que la ciudadanía votó y acompañó, y hoy estamos dando muestras de que lo que nos comprometimos lo estamos haciendo. "Si tuviera que destacar algún elemento de este tiempo del gobierno, es la credibilidad", afirmó el ministro Jefe de Gabinete.

Si tuviera que destacar algún elemento de este tiempo del gobierno, es la credibilidad. Lo que decimos que hacemos, lo hacemos; lo que nos comprometemos, lo hacemos, y con respecto a Ficha Limpia, en diciembre el gobernador dijo que en enero iba a enviar el proyecto y eso hicimos en el mes de enero.

Hay dos expresiones del gobernador Rolando Figueroa que fueron dos señales que están relacionados a este nuevo impulso de esta gestión provincial. Por un lado, el pedido de disculpas por “los chicos que estudian en tráiler” y tener canchas de césped sintético en lugares donde la gente no tiene gas ni electricidad.

Nosotros ponemos mucho el foco en cuanto a la priorización de las políticas públicas, cuál es la agenda de temas que pretendemos resolver de manera prioritaria. En ese sentido decimos, si nos faltan escuelas, si nos faltan hospitales, si nos faltan centros de salud, si nos faltan cárceles, si nos faltan comisarías, si nos faltan rutas, si nos faltan servicios básicos, ahí tenemos que poner el foco y eso es lo que los neuquinos están exigiendo y demandando, y pidiendo a gritos.

Es muy importante prestar atención qué es lo que sucede con aquellas voces que muchas veces no se pueden manifestar en el centro de la capital neuquina y padecen situaciones a la distancia que tenemos que atender y priorizar. Por eso el gas en Los Miches, en Villa Nahueve, en Los Guañacos, localidades que no tienen gas, o la Ruta 7, hace 100 años vecinos del norte neuquino están esperando tener una ruta que les permita ahorrarse una hora de viaje hasta la región de la Confluencia, o todas las necesidades que tiene Villa La Angostura, siendo una de las localidades más hermosas del mundo, y sin embargo tienen problemas de electricidad, de gas, de energía en general.

Tenemos que poner el foco en lo que primero necesita la gente. Por eso no solamente se trata de auditar los gastos sino también de evaluar cuál es la prioridad que se tiene a la hora de definir a dónde orientar los recursos.

Creo que el gobernador ha sido contundente en esto. Los recursos van a ir hacia la educación, en primer lugar, y después lograr dotar de la infraestructura vial necesaria. Este año vamos a terminar licitando, o en proceso ya de ejecución, más de 600 kilómetros de ruta. Cuando la provincia en toda su historia hizo 1.100 kilómetros. Me parece que cuando se administran bien los recursos, cuando se priorizan bien se empiezan a verificar resultados y creo que la gente lo va a validar. Si a quienes nos toca ejercer cargos públicos demostramos que somos idóneos pero además demostramos que somos capaces de priorizar las obras y las acciones que la gente necesita, me parece que vamos a poder tener un Neuquén mucho más justo dentro de muy poco tiempo. "Hay un nuevo significado de Neuquinidad con lograr identificar y saber que cada una de las regiones de nuestra provincia tiene necesidades diferentes y que tenemos que estar con el foco bien puesto en atender esas particularidades y esas diferencias", expresó Ousset.

¿Hay un concepto que me parece que se resignificó en este último tiempo, que es la neuquinidad?

Hay un nuevo significado de Neuquinidad con lograr identificar y saber que cada una de las regiones de nuestra provincia tiene necesidades diferentes y que tenemos que estar con el foco bien puesto en atender esas particularidades y esas diferencias. Eso se puede atender cuando se sabe qué es lo que pasa en el norte neuquino o el Alto Neuquén, como la denominamos ahora, en la región de los Lagos, en la región del Pehuen. Todos aquellos que amamos nuestra tierra, todos aquellos que pretendemos defender un sistema de valores que tiene como eje la educación, la salud, la seguridad, pero también fortalecer las empresas públicas que llegan donde no llega nadie, a donde las empresas no encuentran rentabilidad y las empresas públicas fortalecidas y eficientes sí llegan. Defender la neuquinidad entre todos los actores que tienen hoy cargos institucionales o cargos de responsabilidad, ponernos de acuerdo en trabajar juntos para eso. Los intendentes lo han entendido muy bien porque se han ordenado y han ido al compás de lo que plantea el gobierno provincial en materia del cuidado de nuestros recursos, de cómo orientarlos hacia las obras que son necesarias. Hoy la mayoría de los municipios están haciendo obras de pavimento y de cloacas, están llevando adelante mejoramientos en sus comunidades que van a ser muy bien ponderadas por la ciudadanía y que tienen que ver con defender la neuquinidad.

A comienzos de febrero habrá una reunión entre el gobernador Rolando Figueroa y su par de Río Negro, Alberto Weretilneck. Cuáles va a ser el objetivo de ese encuentro, cuáles serán los temas a tratar?

Entre los equipos de gobierno estamos organizando una agenda de temas que, de alguna manera, son estratégicos para la región y nos vinculan, que tienen que ver con la conectividad, con los nuevos proyectos de GNL, con todo lo que hace al área de Vaca Muerta y cómo vamos a absorber y administrar lo que va a suceder en esta región en los próximos años, en particular en Neuquén, pero el efecto que también va a tener para toda la zona. Sabemos el crecimiento demográfico que se viene, la gestión del agua, la gestión de nuestros recursos, cómo ponernos de acuerdo sobre determinadas políticas públicas, que en definitiva es mucho mejor hacerlas en equipo, siendo dos provincias que están hermanadas y que tienen tantas cosas en común. Es muy posible que nos acompañe algún organismo internacional para continuar activando líneas de crédito, muchas de las cuales nosotros ya tenemos en marcha. Me parece importante que los equipos de gobierno puedan también articular miradas, visiones porque hay temas estratégicos que es mucho mejor si las trabajamos en conjunto, unidos y defendiendo siempre los recursos de los neuquinos, pero también tenemos muchas cosas en común con los rionegrinos.

¿Cómo se imaginaba, al comienzo de la gestión de gobierno, cómo iba a ser esta trayectoria junto al gobernador Rolando Figueroa y cómo la analiza ahora?

Tratamos de explicarle a la ciudadanía que en realidad nada de lo que está sucediendo es producto de la naturaleza. Todo lo que está sucediendo y lo que va a pasar en Neuquén es producto de decisiones políticas del gobernador, que ha marcado de manera contundente cuáles son los ejes de gestión y hasta dónde queremos ir. Pero este tiempo de ordenamiento fue muy difícil. Hemos dejado de recibir fondos del gobierno nacional y tuvimos que poner manos a la obra para ver cómo hacíamos para orientar los recursos y terminar obras que estaban en marcha. Hemos llevado adelante muchas renegociaciones porque en realidad había obras que terminaban siendo perjudiciales para el erario neuquino y tuvimos que ordenar eso también. Toda esa administración eficiente de los recursos nos permite hoy tener un superávit, pero en realidad es producto de acciones, es producto de enfocarnos en ese tipo de tareas para después pasar a la otra fase que es la de redistribuir. Porque ordenar por el solo hecho de ordenar estaría bien conceptualmente, pero para nosotros no es suficiente.

El lema o modelo de gestión del gobernador Rolando Figueroa es ordenar para redistribuir. Ya estamos entrando en la etapa de la redistribución, por eso están floreciendo obras por toda la provincia y van a haber muchas más durante este año. Va a ser una provincia en obra.

Todos vamos aprendiendo también nuestros nuevos roles, pero con la convicción de que estamos ocupando un espacio para el cual nos hemos preparado y sobre todo hemos trabajado muchísimo. Yo trabajo hace más de 20 años con el actual gobernador y trabajamos mucho para llegar acá y lo que decimos siempre es no vamos a desaprovechar la oportunidad de hacer todos los cambios que la provincia necesita y sabemos que no tenemos tiempo. La variable tiempo es la que más nos condiciona y por eso queremos aprovecharlo al máximo. No vamos a parar, no vamos a descansar y estoy convencido, como estaba convencido cuando asumimos, que esta provincia dentro de cuatro años va a ser totalmente diferente.