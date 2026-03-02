“Pepé” Ousset: “Queremos proyectar la Provincia cuando no dependamos del gas y el petróleo”

El jefe de Gabinete de Ministros de Neuquén, Juan Luis “Pepé” Ousset, habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de lo que fue el discurso que brindó ayer Rolando Figueroa en el marco de la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial.



Se refirió a la proyección que tiene la Provincia de cara al 2030, los avances en materia de infraestructura y el programa de créditos hipotecarios.



En primer lugar expresó: “Fue un día especial ayer, Neuquén tiene problemas interesantes, desafíos de crecimiento, cómo potenciar los recursos que tenemos y desarrollar una provincia que tiene condiciones diferentes al resto, pero que se generan por los neuquinos con el esfuerzo y el trabajo. El discurso fue interesante, es importante remarcar de dónde venimos. Esto es una Emergencia Carcelaria, Sanitaria, en materia de infraestructura, con una deuda financiera muy importante”.



Sobre las medidas que se tomaron en relación a la deuda moral comentó: Aprobar el proyecto de Ficha Limpia, eliminar las jubilaciones de privilegio, reordenamiento el Estado, renegociación de concesiones que eran perjudiciales; es decir una serie de medidas que nos han puesto de cara a la ciudadanía expresando el cambio que se exigió”.



“Después orientamos los recursos hacia infraestructura que faltaba (hospitales, rutas, escuelas). Además se mostró ayer cómo se configuran los circuitos turísticos con las nuevas obras”, agregó el jefe de Gabinete.



Además, Ousset señaló: “Lo importante primero es el ordenamiento, pudimos volcar en los primeros dos años de gestión 1.000 millones de dólares en obras, significa que hubo una ingeniería financiera. En toda la historia, se hicieron 1.150 kilómetros de rutas, y nosotros proyectamos más de en su totalidad. Es para destacar, la gente lo va a palpar cuando esté viajando. Es un desafío permanente también por el hecho del crecimiento demográfico”.



En otro orden se refirió a la obra de interconectado eléctrico entre Alicurá y Villa la Angostura. “Estamos haciendo cosas que no prometimos. Si te dicen (desde el Gobierno nacional) no vamos a hacer eso, uno sabe con qué puede contar. Tenemos muchas diferencias, pero no se comprometieron con cosas que no cumplieron. La decisión es avanzar con un proyecto propio, durante muchos años no hubo una decisión política”.



Consultado por el programa de créditos hipotecarios manifestó: “Será a partir de agosto, pero lo importante es que se pone a las empresas del Estado al servicio del desarrollo, en este caso el BPN. Su creación fue para acompañar el progreso de los neuquinos, debe generar líneas de crédito para que los neuquinos puedan acceder a una solución habitacional”, y agregó que “las empresas públicas deben ser eficientes y estar ordenadas”.



Finalmente, Juan Luis Ousset se pronunció acerca del Plan Quinquenal que anunció Figueroa sobre el cierre de su discurso. “Es cómo vamos a hacer que el déficit de infraestructura de US$4.000 millones se reduzca para poder llegar a un equilibrio que será en 2030, considerando todas las variables que deben considerarse. El objetivo es llegar sin ese déficit, ver cómo vamos a incrementar la producción de hidrocarburos y proyectos novedosos como el Gas Natural Licuado (GNL) que nos dará regalías, más allá de que no podremos tener Ingresos Brutos porque la exportación no los paga.