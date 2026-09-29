Neuquén busca captar congresos, eventos y viajes corporativos con su nuevo Bureau

La participación de Neuquén en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026 no se limita a mostrar destinos y atractivos turísticos. También busca abrir nuevas oportunidades comerciales vinculadas al turismo de reuniones, los congresos, los eventos deportivos y los viajes corporativos. En ese marco, la Asociación Empresarial Hotelera y Gastronómica de Neuquén presentó el trabajo que viene desarrollando junto al Bureau de la Ciudad de Neuquén.

Gladys Noemí Mux explicó que uno de los objetivos centrales de la presencia en la feria es mostrar la estructura que la ciudad desarrolló para recibir eventos y acompañar a las empresas que quieran organizar actividades en Neuquén.

“Nosotros hemos organizado la logística que una empresa necesita para presentarse en la ciudad de Neuquén o en el interior de Neuquén”, señaló Mux, quien remarcó que la creación del Bureau es el resultado de un proceso que demandó varios años de trabajo.

La dirigente empresarial destacó además la articulación entre el sector privado y los gobiernos municipal y provincial, que considera fundamental para consolidar a Neuquén como sede de actividades que movilizan visitantes y generan movimiento económico.

“Nos venimos preparando hace muchos años para esto y lo hemos logrado: concretamos el Bureau de la ciudad”, sostuvo.

La estrategia no está pensada únicamente para la capital provincial. Mux explicó que el Bureau mantiene convenios de colaboración con distintos destinos del interior de Neuquén, con la intención de ampliar las posibilidades de comercialización y distribuir el impacto del turismo de reuniones en diferentes localidades.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con la Municipalidad de Neuquén, el área de Turismo municipal y el Gobierno provincial, además de la vinculación con distintas instituciones y representantes del sector.

La propuesta incluye acompañar la organización de eventos deportivos, congresos médicos, encuentros empresariales y otras actividades que puedan generar llegada de visitantes y consumo en los destinos.

Mux mencionó también la participación del sector hotelero y gastronómico en eventos que ya forman parte de la agenda de la ciudad, entre ellos Confluencia de Sabores y Confluencia de Cervezas, como ejemplos de una logística que busca integrar a diferentes actores de la actividad turística.

“Estamos en toda esta logística que es lo que queremos para cada una de las ciudades, no solamente de la capital sino también para ciudades del interior”, afirmó.

Una agenda comercial que continúa después de la FIT

El paso por la feria tendrá continuidad inmediata. Mux anunció que el miércoles 30 de septiembre, a las 9:45, en el Hotel Brizo de Buenos Aires, se realizará el primer desayuno de trabajo organizado en el marco de esta estrategia comercial.

El encuentro estará dirigido a instituciones y contactos con los que el sector viene trabajando y tendrá como objetivo presentar la propuesta de Neuquén y avanzar en la búsqueda de congresos, eventos, viajes e incentivos.

“Es volver a encontrarnos en un contexto más para mostrarles quiénes somos, qué hacemos, para qué estamos y poder comenzar a transitar este camino”, explicó Mux.

La agenda continuará el 1 de octubre en la ciudad de Neuquén, donde se realizará otro desayuno de trabajo con representantes de distintos sectores profesionales, entre ellos colegios de escribanos, médicos y laboratorios.

La intención es trasladar la estrategia de promoción del turismo de reuniones al ámbito local, identificando instituciones y organizaciones que puedan generar nuevos encuentros, congresos y actividades.

Para el sector hotelero y gastronómico, la apuesta tiene una dimensión que excede la llegada de turistas tradicionales: cada congreso, evento o encuentro representa ocupación hotelera, consumo gastronómico, contratación de servicios y movimiento para diferentes actividades económicas.

Desde la FIT, el mensaje de Neuquén apunta precisamente en esa dirección: consolidar una estructura capaz de captar eventos y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades para que ese movimiento alcance a otros destinos de la provincia.

“Para sostener el turismo en cada destino necesitamos crecer y que cada vez haya más eventos para poder brindar una economía mejor a cada lugar”, concluyó Mux.