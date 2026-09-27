La Ruta de los Siete Lagos es uno de los atractivos turísticos más emblemáticos del sur de la provincia de Neuquén. Desde el stand homónimo, en el interior de la trigésima edición de la FIT, el secretario de Turismo de San Martín de los Andes, Alejandro Apaolaza, destacó la importancia de promocionar los destinos ante el público nacional e internacional.

La Ruta de los Siete Lagos se consolidó como uno de los corredores turísticos más importantes de la Patagonia. El recorrido conecta algunos de los paisajes más impactantes de Neuquén, integrando las propuestas de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful en una experiencia que combina naturaleza, aventura y gastronomía.

Durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), Apaolaza valoró el trabajo conjunto entre los destinos cordilleranos y destacó la presencia compartida en el stand de la Ruta de los Siete Lagos.

"Estamos muy contentos de estar en la trigésima edición de la FIT, un privilegio poder estar nuevamente en el stand de Ruta de los Siete Lagos junto a Villa Traful y Villa La Angostura", expresó.

La estrategia busca mostrar la complementariedad de los destinos y potenciar uno de los circuitos escénicos más elegidos por turistas argentinos y extranjeros.

San Martín de los Andes apuesta a la primavera y el verano con naturaleza y aventura

Tras una temporada invernal marcada por la actividad en los centros de esquí Chapelco, Lago Hermoso y Cerro Bayo, la región ya trabaja en la promoción de las experiencias de primavera y verano.

Apaolaza explicó que la oferta turística incluye actividades para todos los perfiles de viajeros.

"Para la próxima temporada de primavera-verano estamos con toda la propuesta de pesca que comienza en noviembre y termina en mayo, después todo lo que es turismo en la naturaleza, trekking, cabalgata, kayak y mountain bike", señaló.

La pesca deportiva en ríos y lagos de la cordillera neuquina es uno de los productos más buscados durante la temporada cálida, especialmente por visitantes nacionales e internacionales que llegan atraídos por la calidad de los ambientes naturales.

A esto se suman senderos de trekking con vistas panorámicas, excursiones en kayak sobre lagos de aguas cristalinas, recorridos en bicicleta de montaña y cabalgatas que permiten descubrir rincones poco explorados de la Patagonia.

Gastronomía regional y experiencias para recordar

La propuesta turística de San Martín de los Andes no se limita a los paisajes. La gastronomía regional también ocupa un lugar central en la experiencia del visitante.

Cervezas artesanales, chocolates y ahumados forman parte de la identidad gastronómica de la región y se presentan como un complemento ideal para quienes buscan descubrir los sabores patagónicos.

"La idea es que la gente que viene acá a la FIT no solamente se lleve un folleto, sino que se lleve una experiencia y lo recuerde a la hora de elegir sus vacaciones", afirmó el funcionario.

La combinación entre naturaleza, actividades al aire libre y productos regionales fortalece el posicionamiento de la Ruta de los Siete Lagos como uno de los destinos más completos de Argentina.

Un destino para visitar durante todo el año

La articulación entre San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful permite ofrecer experiencias diferentes según la época del año. Durante el invierno, la nieve y los centros de esquí son protagonistas. En primavera y verano, los lagos, bosques y montañas invitan a disfrutar de actividades al aire libre en un entorno natural privilegiado.

Con paisajes que cambian de color en cada estación y una infraestructura turística consolidada, la Ruta de los Siete Lagos continúa siendo una de las grandes puertas de entrada para descubrir la Patagonia argentina.

La entrevista completa a Alejandro Apaolaza