Lago Hermoso Ski Resort fue uno de los prestadores privados que formó parte del stand de la Ruta de los Siete Lagos en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, que se desarrolla en La Rural, en Buenos Aires. El centro de esquí ubicado a 25 minutos de San Martín de los Andes aprovechó la feria para mostrar su propuesta de nieve y presentar los nuevos productos que prepara para el verano.

Rodrigo Oriolo, gerente de Lago Hermoso Ski Resort, destacó la importancia de compartir este espacio con San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Traful. Según explicó en diálogo con Mejor Informado, la presencia en la FIT permite que los destinos y los privados trabajen juntos para mostrar una oferta turística que funciona durante todo el año.

“Para nosotros, como privados, acompañar el stand de la Ruta de los Siete Lagos y estar presentes con un producto atemporal es muy importante”, señaló Oriolo.

El representante de Lago Hermoso explicó que la participación en Buenos Aires no se limita a la promoción del invierno que acaba de terminar. El objetivo también es comenzar a posicionar la temporada de nieve 2027 entre los mercados de Brasil y Uruguay y, al mismo tiempo, presentar las alternativas para los meses de verano.

“Es un acompañamiento que nosotros hacemos de sostenimiento multiproducto. La Ruta de los Siete Lagos trabaja verano e invierno”, sostuvo.

La presencia de Lago Hermoso se integró así a una propuesta conjunta que buscó mostrar el corredor turístico desde diferentes experiencias. Gastronomía, naturaleza, nieve, actividades al aire libre y nuevos productos formaron parte de la oferta presentada durante la FIT 2026.

Lago Hermoso promocionó su temporada de nieve

El balance del último invierno también tuvo un lugar importante en la presentación del centro de esquí neuquino. Oriolo contó que la temporada comenzó con una demora en la llegada de nieve natural, pero la estación pudo sostener la actividad con nieve artificial durante la primera quincena.

“Trabajamos muy bien con la nieve artificial durante la primera quincena, con el público uruguayo y el público de Brasil que nos eligió”, explicó.

Después llegaron las nevadas naturales y el escenario cambió. “Cuando empezaron las nevadas naturales, tuvimos un invierno súper nevador”, recordó el gerente.

Lago Hermoso cuenta con tres medios de elevación y nueve pistas. La estación ofrece recorridos para distintos niveles de experiencia. El público que recién comienza a esquiar tuvo un protagonismo especial. Oriolo explicó que el complejo trabaja especialmente con visitantes principiantes, aunque también recibe a personas con experiencia.

Oriolo anticipó que cinco riders reconocidos internacionalmente llegarán a Lago Hermoso para realizar demostraciones de freeride y descenso

El producto más elegido durante la temporada fue el bautismo de nieve. La propuesta incluye dos horas de clases, el equipo completo y el pase para utilizar los medios de elevación.

“Ese fue el producto más vendido durante este invierno, así que estamos felices. El balance es súper positivo”, afirmó.

La ubicación es otro de los puntos que Lago Hermoso llevó a la FIT. El centro está a unos 25 minutos de San Martín de los Andes, a menos de una hora de Villa Pehuenia y a unos 50 o 55 minutos de Villa La Angostura.

El centro de esquí prepara su Bike Park para el verano

La participación en la FIT también sirvió para anticipar una de las principales novedades de Lago Hermoso: el lanzamiento de su Bike Park. La propuesta comenzará el 28 de noviembre y buscará transformar parte de la infraestructura del centro de esquí para utilizarla durante la temporada sin nieve.

“Nosotros estamos desarrollando, al igual que otras estaciones de esquí del mundo, una propuesta para la temporada contra la nieve, que es el verano: el Bike Park”, explicó Oriolo.

Lago Hermoso Ski Resort participó de la FIT 2026 dentro del espacio de la Ruta de los Siete Lagos.

El proyecto contará con circuitos para descenso y mountain bike. También tendrá una escuela para quienes quieran aprender esta disciplina. La propuesta permitirá alquilar bicicletas híbridas, eléctricas o convencionales. Los visitantes podrán subirlas a la aerosilla y luego recorrer los senderos de la montaña. “Vas a poder alquilar tu bici híbrida, eléctrica o común, para subirla a la aerosilla y bajar andando en bici por senderos”, detalló.

El lanzamiento tendrá además una actividad especial para el público del Alto Valle. Oriolo anticipó que cinco riders reconocidos internacionalmente llegarán a Lago Hermoso para realizar demostraciones de freeride y descenso. “Tenemos en breve el lanzamiento del futuro Bike Park. Todo lo que tenga que ver con bicicleta y descenso lo vinimos a promocionar también ahora”, explicó.

La convocatoria está prevista para el 28 de noviembre. La información sobre las actividades y las opciones para participar será difundida a través de los canales oficiales de Lago Hermoso.

La nueva propuesta amplía el calendario turístico del complejo y refuerza la idea que Oriolo planteó durante la FIT: convertir a la Ruta de los Siete Lagos en un corredor de experiencias para diferentes épocas del año. El gerente de Lago Hermoso incluso resumió esa mirada con una frase: “Para nosotros es la Ruta de la Nieve”.

El concepto se apoya en la cercanía entre los principales centros de esquí del sur neuquino. Oriolo señaló que en unos 100 kilómetros se encuentran Cerro Chapelco, Lago Hermoso Ski y Cerro Bayo.

La Ruta de los Siete Lagos, además, permite acceder a estos destinos mediante un recorrido completamente asfaltado. Para Lago Hermoso, esa conexión facilita combinar el esquí con otras actividades de montaña y ampliar la oferta para quienes llegan a la cordillera neuquina.

“Hoy es aprender a disfrutar la nieve con un par de raquetas de nieve, con una cabalgata blanca, con motos de nieve, que nosotros también tenemos, disfrutando la silla como peatón”, enumeró Oriolo.

La participación de Lago Hermoso Ski Resort en la FIT 2026 permitió mostrar ese abanico dentro de un espacio compartido con los destinos de la Ruta de los Siete Lagos. Mientras el invierno comienza a quedar atrás, el centro de esquí ya prepara una nueva temporada para que la montaña siga activa durante el verano.