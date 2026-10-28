Neuquén busca reducir los costos de hoteles y restaurantes con un nuevo plan de ahorro energético

Neuquén lanzó el Programa de Eficiencia Energética del Sector Turístico, una herramienta destinada a acompañar a los establecimientos de alojamiento y gastronomía frente a los costos energéticos. La iniciativa contempla una bonificación del 30% sobre los cargos por capacidad de suministro y energía de la factura eléctrica mensual, una vez deducidos los impuestos y otros cargos.

El programa está dirigido a hoteles, hosterías, apart hoteles, cabañas, hostels, campings, restaurantes, bares, confiterías y otros establecimientos de alojamiento y gastronomía que cuenten con suministro eléctrico del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). La medida busca contribuir a la sostenibilidad económica de la actividad turística y facilitar la adaptación de los establecimientos a las actuales estructuras de costos.

La iniciativa se fundamenta en el Decreto 938/2025, que creó el Programa Provincial de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía, y es implementada por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Subsecretaría de Turismo. La bonificación se aplicará directamente en la factura del suministro declarado, una vez evaluada y aprobada la solicitud por la autoridad de aplicación. El beneficio tendrá una vigencia de seis meses, con posibilidad de solicitar su renovación de acuerdo con los requisitos establecidos.

Para acceder, los alojamientos deberán contar con habilitación turística provincial vigente, mientras que los establecimientos gastronómicos deberán disponer de licencia comercial vigente. En ambos casos, es necesario ser usuario del EPEN con tarifa no residencial, no registrar deudas con el organismo y completar el formulario de inscripción con información veraz. La presentación de la solicitud no implica la aprobación automática del beneficio, ya que cada caso será evaluado antes de la designación de los beneficiarios.

Además del alivio económico, el programa promueve la incorporación de medidas que permitan reducir el consumo y optimizar el uso de la energía. Los beneficiarios deberán presentar un Plan de Mejora de la Eficiencia Energética durante la vigencia del beneficio o como condición para su renovación, según lo establezca la autoridad de aplicación.