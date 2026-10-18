Neuquén avanza en la relocalización de la central térmica de Traful: reducirá el costo del combustible en un 30%

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) avanza con el proyecto de relocalización de la Central Térmica de Villa Traful, una iniciativa que busca mejorar la eficiencia operativa del sistema eléctrico, reducir el impacto ambiental y acompañar el crecimiento de la demanda energética de la localidad.

La nueva central estará ubicada a unos cinco kilómetros del centro urbano, en cercanías de la planta de GLP de Hidenesa y sobre la Ruta 65, en dirección al corredor de los Siete Lagos. El traslado permitirá alejar las instalaciones de las zonas urbanizadas, disminuir las molestias asociadas a la contaminación sonora y reducir la circulación de camiones para el abastecimiento de combustible.

En esta primera etapa, los trabajos comprendieron la preparación y nivelación del terreno, la ejecución de muros de gaviones para garantizar la estabilidad del lote, las fundaciones de hormigón armado para los equipos de generación, los accesos vehiculares y las instalaciones complementarias para el funcionamiento del predio. También se ejecutaron las canalizaciones para el cableado eléctrico, las cámaras de inspección y los cierres perimetrales.

Con la obra civil finalizada y el equipamiento adquirido, el proyecto ingresa en una nueva etapa, centrada en la instalación y conexión de la infraestructura necesaria para el abastecimiento de GLP, tareas que se desarrollan en conjunto con Hidenesa.

Un cambio de combustible para reducir costos

Actualmente, Villa Traful no está conectada al Sistema Interconectado Nacional y depende de grupos electrógenos que funcionan con gasoil. La nueva central permitirá migrar al uso de GLP, aprovechando la infraestructura de abastecimiento existente en la localidad y la articulación entre ambas empresas públicas provinciales.

Al respecto, el presidente del EPEN, Mario Moya, destacó la importancia de la iniciativa en el marco de las políticas de eficiencia del organismo y explicó que “en Traful estamos trabajando con un proyecto muy interesante que viene de la mano de ser más eficientes. No solo estamos reubicando la central, sino que también estamos migrando de diésel a GLP, aprovechando que contamos con la planta de Hidenesa”.

Asimismo, remarcó el valor del trabajo conjunto entre las empresas provinciales para concretar el proyecto y señaló que la etapa civil ya está terminada y que el equipamiento fue adquirido.

“Nos resta completar la instalación y las conexiones vinculadas al GLP, una tarea que estamos llevando adelante también con HIDENESA. Tenemos aproximadamente 90 días para ejecutar esos trabajos y, una vez finalizados, vamos a poder comenzar a generar con GLP”, detalló.

En ese sentido, el Moya señaló que el cambio de combustible permitirá alcanzar una reducción estimada del 30 % en los costos asociados al combustible, al disminuir la dependencia del gasoil y la necesidad de trasladarlo hasta la localidad.

La relocalización y modernización de la central térmica constituye un avance para fortalecer el abastecimiento eléctrico de Villa Traful, optimizar los recursos públicos y acompañar el crecimiento de la demanda, con una infraestructura más eficiente y un menor impacto sobre el entorno urbano.