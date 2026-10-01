Neuquén busca saldar una deuda histórica con la construcción de viviendas en un sector de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa la Angostura continúa avanzando en la búsqueda de respuestas para familias que llevan años esperando una solución habitacional.

A partir del trabajo impulsado por el Ejecutivo Municipal junto al Gobierno de la Provincia, se avanza con una primera etapa de 10 viviendas en el barrio El Pinar, dentro de un proyecto integral que contempla 36 soluciones habitacionales.

Esta primera etapa permitirá comenzar a dar respuesta a beneficiarios del Macro Lote 5, a partir del trabajo sostenido de la Secretaría de Hábitat y Acceso al Suelo y de los equipos técnicos municipales y provinciales.

Para hacerlo posible, el municipio impulsó la desafectación como Reserva Fiscal y la afectación a uso residencial del Lote 1 de la Manzana F de El Pinar. La medida obtuvo la aprobación unánime del Concejo Deliberante y habilita continuar con las instancias necesarias para avanzar con esta primera etapa de 10 viviendas.

El proyecto forma parte del Plan Neuquén Hábitat y del trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia para avanzar en soluciones habitacionales mediante viviendas multifamiliares, aprovechando de manera más eficiente el escaso suelo urbano disponible.

Viviendas que también mejoran el barrio

El Ejecutivo definió además que los nuevos proyectos habitacionales buscarán, siempre que las condiciones técnicas lo permitan, incorporar obras complementarias que representen una mejora para el barrio donde se desarrollen.

En El Pinar, junto con esta primera etapa habitacional, se proyecta avanzar con 210 metros de red cloacal, permitiendo completar un tramo pendiente y dejando nueva infraestructura al servicio del sector.

De esta manera, la política habitacional busca que cada intervención no sólo permita responder a las familias que necesitan una vivienda, sino que también genere mejoras para los vecinos del barrio que recibe el proyecto.

“Sabemos lo que significa esperar durante años una respuesta habitacional. Por eso buscamos alternativas y articulamos con la provincia para encontrar soluciones posibles. Estas primeras 10 viviendas son el comienzo de un proyecto más amplio y queremos que, además, cada intervención habitacional deje una mejora concreta en el barrio donde se desarrolla”.

Este trabajo se complementa con el Registro Municipal de Demanda Habitacional, desarrollado con acompañamiento técnico de CEVE-CONICET y AVE, para mejorar la planificación de las futuras políticas de acceso al suelo y la vivienda.

Con una primera etapa de 10 viviendas dentro de un proyecto de 36 soluciones habitacionales, nueva infraestructura y planificación, Villa la Angostura comienza a transformar en respuestas concretas una demanda que lleva años esperando.





