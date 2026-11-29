El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó este sábado un caso positivo de sarampión en la provincia. Se trata de un caso importado, correspondiente a una persona con antecedente reciente de viaje a México, que había sido identificado inicialmente como sospechoso y permanecía bajo estudio epidemiológico.

Tras la confirmación del diagnóstico por parte del Laboratorio Nacional de Referencia Dr. Carlos G. Malbrán, las autoridades sanitarias de Neuquén activaron acciones de vigilancia epidemiológica y bloqueo sanitario para evitar la circulación del virus en el territorio provincial. En paralelo, el sistema público de salud intensificó la campaña de inmunización y pidió a la población revisar los carnets de vacunación.

En este sentido, las autoridades sanitarias recuerdan que la aplicación de la vacuna Triple Viral, que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas, es gratuita en hospitales y centros de salud.

Quiénes deben vacunarse contra el sarampión

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la vacunación es la principal herramienta de prevención frente al sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas inmunocomprometidas.

De acuerdo con el Calendario Nacional de Vacunación, los esquemas que deben acreditar los distintos grupos son:

Niños y niñas de 12 meses a 4 años: deben contar con al menos una dosis de vacuna Triple Viral.

Mayores de 5 años, adolescentes y adultos nacidos después de 1965: deben acreditar dos dosis de vacuna con componente antisarampionoso (Doble o Triple Viral), aplicadas después del primer año de vida.

Personas nacidas antes de 1965: se consideran inmunes por exposición previa al virus y no necesitan vacunarse.

Personal de salud y viajeros: deben verificar que cuentan con el esquema completo de dos dosis, especialmente antes de viajar a zonas con circulación viral.

La recomendación oficial es acercarse al hospital o centro de salud más cercano para verificar las dosis recibidas y completar los esquemas pendientes.

Tras la confirmación del caso importado de Sarampión, las autoridades sanitarias recuerdan que la aplicación de la vacuna Triple Viral es gratuita en hospitales y centros de salud - Foto: Neuquén Informa

Dónde estará La Vacuneta en Neuquén capital

Como parte del operativo de inmunización, el dispositivo móvil La Vacuneta recorrerá distintos sectores de Neuquén capital durante la próxima semana.

La atención será gratuita y sin necesidad de solicitar turno previo. El cronograma informado por Salud es el siguiente:

Día Lugar Lunes 30 de noviembre Monumento a San Martín Martes 1 de diciembre Universidad, durante una actividad de VIH Miércoles 2 de diciembre Novella y Godoy Jueves 3 de diciembre Estacionamiento del Club Alta Barda Viernes 4 de diciembre Mitre y Olascoaga

El dispositivo permitirá acceder a las vacunas incluidas en el calendario oficial y completar esquemas de inmunización.

Cuáles son los síntomas del sarampión y cuándo consultar

Las autoridades sanitarias también difundieron pautas de alarma para reconocer posibles síntomas y evitar nuevos contagios.

Entre las manifestaciones que requieren atención se encuentran:

Fiebre alta , superior a los 38 °C.

Manchas rojas en la piel (exantema).

Secreción nasal .

Conjuntivitis .

Tos.

Ante la aparición de estos síntomas, la recomendación es colocarse un barbijo y concurrir de inmediato al centro de salud más cercano. También es importante informar si hubo viajes recientes o contacto con personas que presentaron síntomas compatibles con la enfermedad.

El sarampión es una enfermedad de muy fácil transmisión y puede generar complicaciones. Por eso, la detección temprana, la vigilancia epidemiológica y el cumplimiento de los esquemas de vacunación son fundamentales para evitar que un caso importado derive en nuevos contagios en Neuquén.