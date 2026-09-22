Más de 100 músicos participaron este sábado de la tercera edición del festival de rock “Vivir Solo Cuesta Vida”, realizado en la Sala de Artes de Plottier. La propuesta reunió a vecinos y vecinas de distintas edades y utilizó la música como espacio de encuentro para abordar la salud mental y la prevención del suicidio.

Durante la jornada se presentaron 15 bandas, entre ellas Musicarte Patagonia, Campus Creativo, Nube Infernal, El Clan de Felipe, Koisur, Vudu Woman, Después de Sol, Buena Ruta, El Escriba, Terra, Klown, Chewelche, La Estafa Dub y El Viejo Rey. El encuentro comenzó a las 16 y contó con entrada solidaria mediante la entrega de alimentos no perecederos.

El festival utilizó la música como herramienta para hablar sobre salud mental y prevención.

Uno de los espacios centrales fue el Paseo de la Empatía y la Prevención, donde instituciones vinculadas con la salud, la educación y el desarrollo social, junto con organizaciones de la comunidad, brindaron información sobre líneas de asistencia, centros de salud y dispositivos locales de primera escucha.

El festival fue organizado por Vehemente Producciones, con el acompañamiento de distintas áreas de la Municipalidad de Plottier y de la Secretaría de Juventud de la Provincia de Neuquén. Además, el predio contó con cobertura sanitaria, primeros auxilios y personal municipal de Tránsito.

La jornada reunió a músicos, instituciones, organizaciones y vecinos de Plottier y localidades de la región.

La propuesta buscó generar un espacio para hablar, escuchar y acompañar, acercando herramientas de prevención a jóvenes, familias y vecinos. Desde la organización destacaron además que la convocatoria superó las expectativas previstas para esta tercera edición.