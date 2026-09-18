Neuquén se despega del país: tuvo un desempleo muy por debajo del promedio nacional

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el desempleo en Neuquén fue del 3,2% en el segundo trimestre del año (abril, mayo y junio).

Sin embargo, la variable se ubicó por debajo del promedio registrado a nivel nacional, donde el desempleo en el segundo trimestre del 2026 llegó al 7,9% de la población.

En la región patagónica de nuestro país, la desocupación fue del 6,3%. Se trata de una de las zonas donde menos puestos de trabajo se perdieron, principalmente a partir del impulso económico que genera la actividad en industrias tales como la pesquera o la hidrocarburífera.

El aglomerado urbano Neuquén-Plottier, dos de las principales ciudades de la jurisdicción norpatagónica, registró una desocupación del 3,2%, la segunda más baja si se contemplan los seis aglomerados de la Patagonia.

“El tamaño de muestra de este trimestre es de 26.460 viviendas. Como en toda encuesta por muestreo, los resultados obtenidos son valores que estiman el verdadero valor de cada tasa y tienen asociado un error cuya cuantía también se estima, lo que permite conocer la confiabilidad de las estimaciones. Estos resultados indican el nivel probable alcanzado por cada tasa a partir de la muestra, admitiéndose oscilaciones de este nivel, en más y en menos, con un grado de confianza conocido”, se detalló en el informe.

En el resto de las regiones del país, la desocupación se registró de la siguiente manera: 8,2% en el Gran Buenos Aires, 5,9% en Cuyo, 7% en el Noreste, 4,3% en el Noroeste y 9,7% en Pampeana.

“La tasa de actividad subió de 48,1% a 48,9% entre los 2° trimestres de 2025 y 2026; y las de empleo, desocupación, ocupados demandantes de empleo y subocupación no presentaron cambios estadísticamente significativos en la comparación interanual”, describió el INDEC.

Finalmente, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos expuso que la informalidad laboral fue del 45% en el segundo trimestre del 2026.





