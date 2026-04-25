El ministro de Economía, Producción e Industria de Neuquén, Guillermo Koenig ponderó las cifras de la Provincia en materia de desempleo, ventas en supermercados, venta de combustibles, entre otras cosas; a diferencia de los datos que se registran a nivel nacional.

El funcionario aseguró que “las condiciones económicas nacionales y las macroeconómicas son las mismas para todas las provincias, pero el trabajo de los neuquinos, especialmente en la extracción de hidrocarburos y otras actividades hace que algunos números acá sean distintos al resto del país”.

“El desempleo a nivel nacional es de un 7,5%, mientras que en Neuquén es de un 2,3%; en tanto que las ventas en supermercados en 2025 crecieron un 2,8%, frente a una retracción del 5,5% en el resto del país”, detalló.

Venta de combustibles

Koenig precisó que “en 2025 crecieron un 14% en Neuquén, comparado con un 2,9% a nivel nacional” y en materia de recaudación de impuestos, “mientras que a nivel nacional la recaudación de IVA ha caído, en la Provincia la recaudación de Ingresos Brutos se mantiene sostenida”.

También destacó que “Neuquén es de las pocas provincias que ha generado empleo registrado, frente a la retracción de la media nacional”.

Vaca Muerta

Por otro lado, Guillermo Koenig dijo que “Neuquén tiene una roca que es Vaca Muerta pero otras provincias tienen otras condiciones, La Pampa húmeda tiene una riqueza incalculable también”, ejemplificó y remarcó que “esto no es casual, sino que se debe a un régimen que brinda seguridad jurídica, permitiendo que las inversiones se incrementen anualmente”.

En este sentido explicó que “la industria del petróleo no convencional es más parecida a un proceso industrial que a uno puramente extractivo, lo que exige inversión, perforación y fractura constante para mantener la producción”.

Para que toda esta rueda gire, Koenig consideró que “el Estado garantice ciertas condiciones y una de ellas es la paz social, lo cual es muy valorado por los inversores, especialmente ante el contexto internacional de conflictos en otras zonas extractivas como Medio Oriente”.

Aseguró que “esto posiciona a la Provincia para el desarrollo de inversiones a largo plazo, como el proceso ya iniciado de Gas Natural Licuado (GNL), que generará trabajo e inversión tanto para Neuquén como para Río Negro”.

Vaca Muerta

Ordenar para redistribuir

“Hemos ordenado el Estado para que las condiciones de inversión se puedan producir. Hemos tomado medidas desde el inicio de esta gestión que fueron necesarias, para poder tener un estado ordenado”, enfatizó Koenig.

Por último, sostuvo que “las condiciones macroeconómicas en Argentina han mejorado, porque se ha bajado la inflación, el tipo de cambio se ha mantenido estable, el riesgo país ha bajado, ese mismo contexto vivimos todas las provincias, pero Neuquén se diferencia”.