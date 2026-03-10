Más allá de los diversos enfoques que pueden hacerse, y se hacen, desde los sectores representativos de la política, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que recopila y muestra con detalle en Neuquén, la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos, la provincia gobernada actualmente por Rolando Figueroa presenta el menor porcentaje de desempleo de los últimos 7 años.

Según el gráfico comparativo que se publica en la información oficial de Estadísticas, que abarca el período de 2018 a 2025, dividido en trimestres, el desempleo correspondiente al último trimestre del año pasado alcanzó en la provincia el 3,3 por ciento. El menor porcentaje comparado había sido de 3,5 por ciento, en el segundo trimestre de 2019.

En estos años, el mayor desempleo en la provincia se registró en 2020, año de la pandemia, cuando trepó a 13,5 por ciento.

Estos porcentajes, medidos por la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, corresponden al aglomerado urbano Neuquén-Plottier, que es la zona más densamente poblada de la provincia. El propio INDEC, y Estadísticas de Neuquén, avisan que la estimación tiene un coeficiente de variación de entre 16 y 25 por ciento, “por lo cual debe ser considerado con cuidado, ya que la precisión es baja”.

Sin embargo, y teniendo en cuenta esta aclaración científica, vale la comparación del bajo índice actual de desempleo, en función del largo período de tiempo que se muestra, y, particularmente, teniendo en cuenta la situación pre y post pandemia, además de la creciente influencia de la actividad focalizada en Vaca Muerta.