Neuquén destina más de $13.000 millones para evitar faltante de insumos en hospitales y laboratorios

A fin de renovar equipamiento de esterilización fundamental, optimizar los servicios asistenciales y garantizar la equidad territorial en el diagnóstico médico en toda la red provincial, el Gobierno neuquino, a través del Ministerio de Salud, autorizó un conjunto de licitaciones públicas que representan una inversión de $13.192 millones para fortalecer la capacidad operativa del sistema sanitario.

Una de las licitaciones contempla la adquisición e instalación de cuatro autoclaves automáticos a vapor horizontales, con una capacidad de 150 litros cada uno, destinados a los hospitales de Las Ovejas, Tricao Malal, El Cholar y Las Coloradas.

Con un monto estimado de $496 millones, este equipamiento nuevo y de última serie permitirá reemplazar a los dispositivos actuales que ya cumplieron su vida útil. Los autoclaves son esenciales para asegurar la adecuada esterilización del instrumental médico y los textiles, eliminando microorganismos y garantizando la seguridad en la atención de los pacientes.

Insumos masivos para laboratorios

Para abastecer a los 27 servicios de laboratorio de baja, mediana y alta complejidad distribuidos en las regiones sanitarias, se autorizó un llamado por un presupuesto estimado de $8.675 millones para cubrir un período de consumo de ocho meses.

La provisión de reactivos es indispensable para el funcionamiento de los servicios, incluyendo la atención en Hemoterapia y Anatomía Patológica del Hospital Castro Rendón. Permite realizar análisis clínicos de rutina, tipificación sanguínea, pruebas de compatibilidad, pesquisa neonatal, marcadores tumorales, estudios completos de coagulación, gasometría arterial y del medio interno, pruebas funcionales y detección de células malignas o tumores.

Complementando el aprovisionamiento general, el Ejecutivo autorizó otras tres licitaciones orientadas a la unificación de insumos y la incorporación de equipamiento bajo la modalidad de préstamo por consumo (comodato) para establecimientos de complejidad alta, mediana y baja.

Para hemostasia y coagulación se autorizó el llamado por un monto estimado de $1.157 millones para adquirir reactivos y coagulómetros, esenciales en estudios prequirúrgicos, controles de embarazo y el seguimiento de pacientes anticoagulados o con patologías como hemofilia y trombofilias.

Para medio interno y gases en sangre se dispuso la contratación por un importe estimado de $2.026 millones para la compra de reactivos e instaladores de analizadores de gases, fundamentales para evaluar el equilibrio ácido-base en pacientes críticos con compromiso respiratorio, renal o cardíaco.

En lo que respecta a alimentación parenteral artesanal se aprobó un llamado por la suma de $838 millones con destino al Hospital Castro Rendón, asegurando el soporte nutricional por vía venosa -formulado de forma individualizada- para pacientes internados en servicios críticos de neonatología y terapia intensiva, así como para tratamientos de recuperación ambulatoria.