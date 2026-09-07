Las consultas pediátricas por enfermedades respiratorias en las guardias de Neuquén aumentaron 187,34% en cinco semanas, al pasar de 561 atenciones en la semana 30 —del 26 de julio al 1 de agosto— a 1.612 en la semana 35, entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre.

El incremento confirma un segundo pico estacional más tardío que el registrado durante 2025 y diferente también al comportamiento de la primera ola de este año. En el mismo período, las consultas respiratorias totales de guardia, entre niños y adultos, crecieron de 1.620 a 3.339, una suba del 106,11%.

El escenario actual también muestra un cambio en los virus que generan mayor demanda. Mientras la primera gran ola de 2026 estuvo impulsada principalmente por la influenza, en este segundo pico comenzó a predominar el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una situación que preocupa especialmente por el impacto que puede tener en bebés y niños pequeños.

El segundo pico llegó después de lo previsto

Los registros epidemiológicos muestran que la temporada respiratoria de 2026 está teniendo un comportamiento diferente al de años anteriores.

En 2025, la mayor demanda en las guardias se concentró entre las semanas 24 y 25. Este año, en cambio, el primer gran pico se produjo antes, en la semana 21, cuando las consultas respiratorias totales alcanzaron las 4.431 atenciones, de las cuales 2.049 correspondieron a pacientes pediátricos.

Después de ese máximo, la demanda descendió progresivamente hasta llegar a un piso durante la semana 30.

A partir de entonces comenzó nuevamente el ascenso que terminó de consolidarse en la semana 35, con 3.339 consultas respiratorias de guardia, entre niños y adultos.

El dato permite identificar un comportamiento bimodal: una primera ola durante el otoño y un segundo incremento hacia el final del invierno.

Las consultas infantiles fueron las que más crecieron

El aumento resulta particularmente marcado entre los pacientes pediátricos.

Indicador Semana 30 Semana 35 Variación Consultas respiratorias pediátricas 561 1.612 +187,34% Consultas respiratorias totales 1.620 3.339 +106,11%

La diferencia muestra que el crecimiento de la demanda no fue exclusivamente pediátrico, aunque el incremento entre niños fue considerablemente mayor.

La evolución adquiere especial relevancia porque los bebés y los niños pequeños constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a determinadas infecciones respiratorias.

En las últimas semanas, además, el aumento de la actividad del VSR ya se había reflejado en las consultas pediátricas ambulatorias de Neuquén. A fines de agosto, las atenciones respiratorias vinculadas a este virus habían alcanzado 2.920 en una semana, según datos difundidos por el Ministerio de Salud provincial.

El VSR desplazó a la influenza como protagonista

El cambio en el comportamiento epidemiológico también se observa en los virus que están circulando.

Durante la semana 21, cuando se produjo el primer gran pico de consultas, la influenza o gripe tuvo un papel predominante. Ahora, en cambio, el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) aparece como uno de los principales responsables del aumento de la demanda.

El VSR es un virus respiratorio frecuente que suele producir síntomas similares a los de un resfrío, como congestión nasal, tos y malestar. Sin embargo, en bebés y niños pequeños puede evolucionar hacia cuadros más severos.

Entre las principales complicaciones se encuentran la bronquiolitis y la neumonía.

La circulación del virus no significa que todos los cuadros respiratorios actuales sean provocados por VSR. Influenza y otros virus continúan circulando y los síntomas pueden ser similares entre distintas infecciones.

El comportamiento de 2026 se parece al de 2024

Hay otro dato que permite poner el fenómeno en perspectiva.

En lo que va del año, el registro semanal de atenciones en guardia alcanzó en la última semana disponible unas 15.600 consultas, frente a las aproximadamente 14.900 registradas en el mismo período de 2025 y las 15.700 de 2024.

La comparación con 2024 resulta especialmente interesante porque aquel año también había mostrado un comportamiento con dos picos diferenciados de enfermedades respiratorias.

Así, el escenario actual no solamente representa un aumento de consultas: también puede inscribirse dentro de un patrón epidemiológico que ya tuvo antecedentes recientes en la provincia.

La vacuna contra el VSR busca proteger a los recién nacidos

Ante el avance del VSR, el Ministerio de Salud volvió a remarcar la importancia de la vacunación durante el embarazo.

La vacuna contra el VSR está incorporada al Calendario Nacional de Vacunación y se aplica durante el embarazo entre las 32 y 36,6 semanas de gestación, durante la temporada de circulación del virus.

La estrategia tiene un objetivo específico: que la persona gestante genere anticuerpos y los transmita al bebé antes del nacimiento. De esta manera, el recién nacido cuenta con protección durante sus primeros meses de vida, justamente cuando presenta mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

La inmunización busca reducir especialmente las complicaciones asociadas al VSR, como la bronquiolitis y la neumonía, y consecuentemente disminuir la necesidad de internaciones y consultas de urgencia.

El Ministerio de Salud provincial ya había señalado que la vacuna forma parte del calendario y que se trata de una dosis única en cada embarazo.

Una temporada que cambia de protagonista

El escenario respiratorio de este año presenta entonces dos momentos diferenciados: una primera ola asociada principalmente a la influenza y un segundo incremento en el que el VSR adquirió mayor protagonismo.

Para las familias con bebés y niños pequeños, el cambio resulta relevante porque el virus puede generar cuadros respiratorios de mayor gravedad en los primeros meses de vida.

Además de la vacunación correspondiente, las autoridades sanitarias recomiendan mantener las medidas habituales de prevención y consultar ante síntomas respiratorios, especialmente cuando aparecen signos de dificultad para respirar o empeoramiento del estado general.

El sistema de salud enfrenta un nuevo aumento de demanda

El incremento de las consultas se produce en un sistema que ya había preparado su estructura para atravesar la temporada invernal.

En junio, el Ministerio de Salud de Neuquén había reforzado la capacitación de 128 enfermeros de hospitales y centros de salud de la provincia como parte del Plan Invierno, con el objetivo de fortalecer la respuesta frente al aumento de las enfermedades respiratorias.

El nuevo pico llega, por lo tanto, después de una primera etapa de alta demanda y de las medidas adoptadas para preparar los servicios sanitarios.

El desafío ahora es determinar cuánto durará esta segunda ola y si el incremento observado en las guardias continuará durante septiembre.