Figueroa presentó en la Legislatura el presupuesto 2027 con una fuerte apuesta a la obra pública

El gobernador Rolando Figueroa presentó el proyecto de Presupuesto de Neuquén por $11,4 billones, una iniciativa que establece los ingresos y gastos previstos para el próximo ejercicio financiero y define las prioridades de la administración provincial. El proyecto ingresó a la Legislatura de Neuquén este miércoles 28 de octubre.

La propuesta contempla partidas para los tres poderes del Estado, los municipios, los organismos provinciales y un plan de obra pública que incluye 780 intervenciones, entre trabajos en ejecución y nuevos proyectos. Educación, salud y seguridad concentran una parte importante de las erogaciones previstas.

El esquema financiero también refleja el peso de la actividad hidrocarburífera en las cuentas neuquinas: las regalías de petróleo, gas e hidroeléctricas aportarían en conjunto alrededor de $5,2 billones, según las estimaciones incluidas en el documento.

Regalías petroleras: el principal motor de los ingresos

Los recursos no tributarios alcanzarían los $5,8 billones y representarían el 50% de los recursos corrientes. Dentro de ese rubro, las regalías de petróleo, gas e hidroeléctricas explicarían el 90% de los ingresos no tributarios.

La estimación prevé $4,2 billones en regalías petroleras, un incremento del 82% respecto del presupuesto vigente. El cálculo se apoya en una proyección de producción diaria de petróleo de 806.000 barriles y de gas de 105,4 millones de metros cúbicos diarios.

El precio promedio del barril se estimó en 68 dólares, un valor 10% inferior al proyectado para el año en curso. De esta manera, el presupuesto combina una expectativa de mayor producción con un precio internacional más moderado.

Cuánto aportarán los impuestos nacionales y provinciales

Los recursos tributarios se estimaron en $4,9 billones, equivalentes al 43% de los recursos corrientes. De ese total, el 35% correspondería a tributos nacionales y el 65% a impuestos de origen provincial.

Dentro de la recaudación propia, el impuesto sobre los Ingresos Brutos aportaría $2,9 billones. El Impuesto de Sellos sumaría $121.884 millones y el Inmobiliario, $64.934 millones.

Según la fundamentación del proyecto del Presupuesto provincial 2027, Neuquén busca profundizar su autonomía fiscal. Figueroa sostiene que las regalías y los tributos propios representarían el 74% de los recursos totales proyectados, mientras que la participación de los recursos tributarios nacionales se reduciría al 15%.

Educación y salud concentran las principales partidas sociales

El presupuesto asigna $6,2 billones a servicios sociales, equivalentes al 55% del gasto total previsto. Dentro de ese conjunto, Educación recibiría $3,5 billones y Salud, $1,7 billones.

La distribución también contempla $2,5 billones para la Administración Gubernamental, $1,4 billones para servicios económicos, $913.134 millones para seguridad y $187.991 millones para intereses y gastos de la deuda pública.

En materia de personal, el proyecto prevé una planta de 71.548 agentes permanentes y temporarios, además de 247.169 horas cátedra. Las partidas salariales incluyen los aumentos acordados con representantes sindicales, el crecimiento vegetativo de la planta y las habilitaciones de nuevos establecimientos.

El peso de estas erogaciones será uno de los aspectos centrales para evaluar cuánto margen tendrá la Provincia para ampliar servicios y sostener las inversiones previstas.

Las 780 obras previstas: viviendas, hospitales, escuelas y rutas

El plan provincial de infraestructura contempla la ejecución de 780 obras, entre proyectos nuevos y trabajos que tendrán continuidad, con una planificación que incorpora una mirada regional.

Entre las inversiones detalladas figuran:

Vivienda: $321.000 millones.

Infraestructura educativa: $245.000 millones.

Escuelas técnicas EPET: $80.000 millones para construcción y mejoras.

Infraestructura vial: más de $308.000 millones.

Seguridad: poco más de $106.000 millones.

Hospitales: $8.770 millones para mejoras y ampliaciones.

Hospital Norpatagónico: una partida de $12 millones vinculada a los primeros 30.000 metros cuadrados, según el texto del proyecto.

Las partidas para infraestructura educativa y vial aparecen entre los principales rubros de inversión. Su ejecución será determinante para medir el avance de los proyectos y el impacto concreto en las localidades neuquinas.

En el área sanitaria, el documento incluye obras de ampliación y mejora de hospitales, además de la referencia al Hospital Norpatagónico. El alcance y el cronograma de cada intervención deberán contrastarse con los anexos de obra del proyecto.

Qué prevé el presupuesto para la deuda y las contingencias

El artículo 4° fija $317.000 millones para amortizar deuda pública y $1,2 billones para otras aplicaciones financieras, lo que totaliza alrededor de $1,5 billones.

De ese monto, el documento distribuye el 50,1% a obra y equipamiento, el 29% a emergencias y otras contingencias y el 20,7% a la amortización de deuda.

La asignación combina necesidades de infraestructura con previsiones para afrontar compromisos financieros y eventuales situaciones extraordinarias. Para determinar el alcance efectivo de cada rubro, será necesario revisar el detalle de las aplicaciones financieras y su ejecución.

Las proyecciones económicas que sostienen las cuentas provinciales

El cálculo presupuestario utiliza una serie de supuestos macroeconómicos que condicionarán la evolución de los recursos y los gastos durante el ejercicio.

Las principales variables incluidas son:

Inflación interanual: 18%.

Tipo de cambio: $1.848 por dólar.

Producción diaria de petróleo: 806.000 barriles.

Producción diaria de gas: 105,4 millones de metros cúbicos.

Precio promedio del barril: 68 dólares.

Estas previsiones son relevantes porque una variación en la inflación, el tipo de cambio o los precios y volúmenes de producción puede modificar los ingresos por regalías, los costos de las obras y las necesidades de financiamiento.

Los organismos provinciales y los programas específicos

El proyecto establece un presupuesto operativo de $4,1 billones para el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y de poco más de $104.000 millones para el Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN).

También contempla partidas para programas específicos:

Fondo Fiduciario para el Desarrollo Tecnológico: $11 millones.

Programa de sostenimiento y promoción del empleo local en la actividad hidrocarburífera convencional: $19.500 millones.

Programa de Reactivación Productiva y Turística Provincial: $5.000 millones.

Programa de Regionalización Provincial: $3.000 millones.

Estas asignaciones complementan el esquema general de gastos y reflejan objetivos vinculados con el empleo, la actividad productiva, el turismo y el desarrollo territorial.