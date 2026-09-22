Neuquén dio un paso clave para pavimentar y repavimentar las rutas 8 y 51, estratégicas para Vaca Muerta

Neuquén avanza en la planificación de dos obras viales estratégicas para el desarrollo de Vaca Muerta, con la apertura de sobres de las licitaciones públicas destinadas a elaborar los proyectos ejecutivos para la pavimentación de la ruta provincial 8 y la pavimentación y repavimentación de la ruta provincial 51.

“Estos dos proyectos ejecutivos que vamos a estar licitando para nosotros son muy importantes, como asimismo el rápido inicio de todas las obras que se están necesitando para el desarrollo de toda la provincia”, señaló el gobernador Rolando Figueroa durante el acto de apertura de sobres.

“Venimos trabajando en la pavimentación de muchas rutas dentro de la provincia y buscamos diferentes fuentes de financiamiento”, comentó el Gobernador y explicó: “En la zona cordillerana, trabajamos mucho con organismos multilaterales de crédito, buscando externalidades positivas en el impacto de cada una de las inversiones públicas, y fundamentalmente buscando buenas tasas de financiamiento”.

“Después comenzamos con fondos propios a poder realizar fundamentalmente los accesos a la Capital”, dijo y añadió: “Ahora es fundamental acelerar en el trabajo con las operadoras, en un trabajo inédito en Argentina, donde la semana que viene el ministro de Economía (Producción e Industria, Guillermo Koenig) va a ir a exponer de qué manera hemos trabajado este financiamiento”.

“Es la segunda etapa de las obras realizadas con las operadoras; la primera fue la circunvalación Añelo”, manifestó y explicó que “el Estado ejecuta gran parte de las obras. Sin embargo, otras partes de las obras son prefinanciadas por las operadoras a través de regalías anticipadas o bien peaje anticipado. Lo importante de estas rutas es que responden a un desarrollo estratégico de dos hub de producción que estamos potenciando”.

“El primero de ellos va a ser el desarrollo futuro de Rincón de los Sauces, que es donde claramente va a impactar la actividad hidrocarburífera en los próximos meses. Por eso es fundamental el proyecto ejecutivo de la Ruta 8, como también la repavimentación que vamos a iniciar próximamente desde la Ruta 51 pasando por el dique hasta la Ruta 7”, detalló Figueroa y agregó: “De la Ruta 8 ya se comenzó la obra hasta el Camino de la Tortuga. Eso también es con un prefinanciamiento de las operadoras”.

“Otra ruta que es muy importante es precisamente el segundo proyecto ejecutivo que vamos a licitar hoy, que es el de la Ruta 51 desde el nacimiento de la 8 hasta la intersección de la Ruta 17. Va a ser fundamental para el desarrollo del GNL en el tercer hub de desarrollo, que va a ser en Cutral Co y Plaza Huincul”, aseveró.

El Gobernador destacó que con las obras “la provincia queda integrada de otra manera” y aseguró que contará con “tres hub de producción muy importantes y marcados: Añelo, Rincón de los Sauces y Cutral Co-Plaza Huincul”.

La infraestructura debe estar en marcha”, dijo y recalcó la importancia de desarrollar “algo inédito para Argentina, que es el cofinanciamiento con las empresas privadas. Le agradezco a las empresas que confíen y participen”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Desarrollo Humano y presidente de Fiduciaria Neuquina SA, Lucas Castelli destacó “la gran participación de distintas empresas que se han presentado”.

Indicó que la licitación es para “los proyectos ejecutivos de dos rutas trascendentales, donde el Gobernador y las empresas operadoras han logrado el financiamiento para mejorar la conectividad vial de la región Vaca Muerta. Muy contentos de poder acelerar estos procesos”.

“Ha realizado un gran trabajo Fiduciaria Neuquina. Se han presentado cinco empresas que estamos esperando próximamente tener novedades de quién es el ganador”, concluyó Castelli.

Por su parte, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig destacó la relevancia de la licitación “porque nos va a marcar el proyecto ejecutivo para dos rutas que consideramos importantes para todo el desarrollo de Vaca Muerta”.

“Una es la Ruta 8, que conecta Rincón de los Sauces, y la otra es la Ruta 51, que va todo por el lago Mari Menuco al lago Los Barreales y llega hasta el empalme de la Ruta 17”, detalló y recordó que forma parte “de un acuerdo que firmamos con las empresas petroleras el 8 de septiembre. Fíjense la velocidad, ya estamos licitando los proyectos ejecutivos”.

“Necesitamos completar esto, porque es el entramado de las rutas de Vaca Muerta. Necesitamos celeridad y tener los proyectos en tiempo y forma, porque ya contamos con el financiamiento para poder hacer las rutas, nos están faltando los proyectos”, sostuvo Koenig.

Por último, el ministro destacó que “tenemos cinco empresas que se han presentado” y aseguró que “eso nos da la alternativa de poder elegir el mejor proyecto y el mejor precio para la provincia”.

Las licitaciones

La Licitación Pública número 4/2026, correspondiente al proyecto ejecutivo para la pavimentación de la ruta provincial 8, tramo Nueva Vinculación Fideicomiso Petrolero-Empalme ruta provincial 6, tuvo hoy la apertura de sobres, con la presentación de cinco empresas. La obra proyectada tendrá una longitud estimada de 85 kilómetros y cuenta con un presupuesto oficial de $1.955 millones.

Este corredor resulta estratégico para el desarrollo de la región Vaca Muerta, especialmente por su vinculación con la actividad hidrocarburífera. La nueva conexión permitirá generar una alternativa para el transporte y vincular las rutas provinciales 6 y 7, desarrollándose de norte a sur en paralelo a la ruta nacional N° 151.

El proyecto contempla una calzada indivisa bidireccional y se divide en dos secciones para permitir independizar las futuras etapas de construcción. La primera alcanza aproximadamente 35,9 kilómetros y la segunda 46,2 kilómetros.

Además, se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública número 3/2026, correspondiente al proyecto ejecutivo para la pavimentación y repavimentación de la ruta provincial 51, en el tramo comprendido entre el empalme con la ruta provincial 8 y el empalme con la ruta provincial 17. El proyecto contempla una longitud estimada de 56 kilómetros y tiene un presupuesto oficial de 1.095 millones de pesos.

La intervención sobre la Ruta 51 permitirá consolidar una nueva alternativa pavimentada para todo tipo de tránsito hacia Añelo desde la región Confluencia, fortaleciendo la conectividad de uno de los principales corredores vinculados al desarrollo hidrocarburífero.

A su vez, este corredor tendrá impacto en el desarrollo de la infraestructura necesaria para consolidar el rol turístico de los embalses Los Barreales y Mari Menuco, ampliando las posibilidades de conexión y circulación hacia ese sector.

En ambos casos, las licitaciones corresponden a la elaboración de los proyectos de ingeniería y estudios ambientales que permitirán avanzar hacia las futuras obras de pavimentación y repavimentación. La inspección estará a cargo de la dirección provincial de Vialidad, responsable del control técnico, la aprobación y la certificación de los trabajos.

También participaron del acto licitatorio el presidente de la dirección provincial de Vialidad, José Dutsch; la escribana general de gobierno, Laura Miranda y la gerente general de Fiduciaria Neuquina SA, Cecilia Apesteguía, entre otros.





