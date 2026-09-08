Regalías y peajes anticipados: la fórmula de Neuquén para acelerar las rutas de Vaca Muerta

Neuquén encontró una fórmula para acelerar las rutas que necesita Vaca Muerta sin esperar los tiempos habituales de ingreso de los recursos: las empresas petroleras prefinanciarán las obras mediante regalías anticipadas y futuros peajes. El mecanismo permitirá adelantar hasta 154,5 millones de dólares para avanzar sobre aproximadamente 160 kilómetros de pavimentación y repavimentación.

El punto central del acuerdo es que el financiamiento no proviene solamente del anticipo de regalías. También incorpora recursos que las operadoras deberán pagar en concepto de peajes por la utilización de la infraestructura vial provincial. De esta manera, Neuquén puede disponer antes de fondos futuros y volcarlos inmediatamente a la construcción y mejoramiento de corredores estratégicos para la actividad hidrocarburífera.

El gobernador Rolando Figueroa definió el modelo como un esquema de “win-win”. Para la Provincia, significa acelerar la curva de concreción de las rutas que necesita frente al crecimiento de Vaca Muerta. Para las empresas, implica contar antes con caminos pavimentados y mejores condiciones para trasladar equipos, trabajadores e insumos, reduciendo tiempos y costos logísticos asociados al estado actual de la infraestructura.

El mecanismo también busca resolver una brecha que se acumuló durante años entre el crecimiento de la producción y las obras necesarias para acompañarlo. Figueroa sostuvo que la infraestructura venía retrasada y recordó que atravesar Añelo representaba para el conjunto de la industria un costo estimado en 22 millones de dólares anuales. La posibilidad de anticipar regalías y peajes apunta justamente a acortar esos tiempos de ejecución.

El acuerdo contempla obras sobre las rutas provinciales 7, 8 y 51, mientras Neuquén desarrolla en paralelo intervenciones complementarias con recursos propios o financiamiento de terceros. Entre ellas aparecen el Bypass de Añelo y los trabajos sobre las rutas 5, 6 y 67. Los proyectos buscarán además contemplar el tránsito de bitrenes y vehículos de gran capacidad de carga, de acuerdo con las necesidades logísticas de la industria.

La lógica planteada por la Provincia es que el crecimiento de Vaca Muerta pueda financiar anticipadamente parte de la infraestructura que necesita para seguir expandiéndose. Las petroleras ganan al disponer más rápidamente de rutas asfaltadas y una logística más eficiente; Neuquén gana al adelantar obras estratégicas utilizando recursos que igualmente deberá percibir por regalías y peajes. Un esquema de beneficio compartido que busca transformar ingresos futuros en infraestructura presente.