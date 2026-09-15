Figueroa envió a la Legislatura el proyecto para mejorar las rutas de Vaca Muerta: cuáles son y cómo se financiarán las obras

La Provincia busca acelerar la ejecución de obras viales clave para acompañar la expansión de Vaca Muerta. En ese marco, el gobernador Rolando Figueroa envió a la Legislatura el proyecto de ley que ratifica el acuerdo celebrado con las principales empresas hidrocarburíferas que operan en la formación.

El convenio contempla aportes por US$154,5 millones, con la posibilidad de ampliar ese monto hasta alcanzar los US$177,675 millones. Las compañías adelantarán los recursos para financiar los trabajos y luego podrán recuperar los montos aportados mediante su imputación a futuras regalías y/o al canon extraordinario de producción.

Los fondos estarán destinados exclusivamente a la pavimentación y repavimentación de corredores estratégicos, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial frente al crecimiento de la actividad hidrocarburífera.

Un acuerdo con las principales operadoras

El pasado 8 de septiembre, Figueroa firmó el acuerdo con la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) para avanzar con obras viales consideradas fundamentales para garantizar la transitabilidad y acompañar el desarrollo de Vaca Muerta.

Previamente, el gobernador había mantenido en Buenos Aires reuniones con representantes de las principales compañías que operan en la formación: YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas, Pampa Energía, Wintershall, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources y Tecpetrol.

El convenio tiene como antecedente un Memorándum de Entendimiento firmado con las empresas. Posteriormente, el destino de los fondos quedó establecido mediante una adenda suscripta el 29 de abril.

Según el acuerdo, la Provincia tendrá a su cargo la ejecución de las obras y de los trabajos complementarios, mientras que las empresas realizarán los aportes necesarios para prefinanciar los proyectos incluidos en el convenio.

El recupero de esos fondos estará limitado al 20% mensual del monto total de las regalías y/o del canon extraordinario de producción correspondiente a cada compañía. El 80% restante continuará siendo abonado a la Provincia. El mecanismo comenzará a aplicarse a partir del mes 30 contado desde la efectivización de cada aporte.

Las rutas que serán intervenidas

El proyecto de ley establece de manera expresa el destino de los recursos y fija un orden para la ejecución de las obras. El primer proyecto será la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta Provincial 6 y el sector conocido como “Camino de la Tortuga”.

Luego se avanzará con la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, entre los empalmes con las rutas 8 y 17.

El tercer tramo contempla la repavimentación de la Ruta Provincial 8, entre las rutas 51 y 7. Finalmente, se prevé la repavimentación de la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8. En total, el acuerdo contempla alrededor de 160 kilómetros de pavimentación y repavimentación sobre corredores directamente vinculados con la actividad de Vaca Muerta.

Infraestructura para sostener el crecimiento

El esquema busca atender uno de los principales desafíos que plantea la expansión de la producción no convencional: la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura para acompañar el fuerte incremento del tránsito pesado.

El crecimiento de Vaca Muerta generó un aumento significativo en la circulación de camiones, equipos y vehículos pesados sobre rutas que originalmente no fueron diseñadas para soportar ese nivel de demanda.

La iniciativa apunta a que las propias compañías que generan una parte de esa demanda de infraestructura adelanten los recursos necesarios para ejecutar las obras, sin tener que esperar el ingreso futuro de regalías.

Obras y mejores condiciones de circulación

Durante el anuncio del convenio, Figueroa había definido el mecanismo como un “win-win”, al considerar que permite acelerar la realización de las obras y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de circulación para las propias operadoras. El proyecto también establece la creación de una Cuenta Especial, dentro del Fideicomiso de Responsabilidad Social Empresaria administrado por Fiduciaria Neuquina S.A., donde deberán ingresar los aportes de las compañías.

Además, faculta al Poder Ejecutivo a negociar con las empresas un incremento del monto máximo de los aportes en caso de que los recursos previstos inicialmente no resulten suficientes para completar las obras.

La estrategia se suma a otras iniciativas impulsadas por la Provincia para ampliar y mejorar la red vial. A fines de 2025, la Legislatura ratificó la Ley 3537, vinculada con la pavimentación de 51 kilómetros de las rutas provinciales 8 y 17 y la construcción de un bypass en la zona de Vaca Muerta.