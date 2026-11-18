El Gobierno de Neuquén volvió a implementar su política de tolerancia cero ante hechos de corrupción o inconducta en la Administración Pública. En este caso, a través de un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa, echó a un portero que faltó un año entero a su puesto laboral.

Se trata de Matías Gutiérrez quien, mientras se desempeñaba como auxiliar de servicio en el Centro Provincial de Enseñanza Media 19 de Neuquén, faltó de manera injustificada a su trabajo entre los días 1 de julio de 2023 y 10 del mismo mes, pero de 2024.

Las actuaciones se originaron en notas de la escuela que denunciaban “las inasistencias injustificadas del señor Gutiérrez desde el año 2018 en adelante”. Una exautoridad del establecimiento ratificó esos antecedentes y agregó que “nunca llegó a conocer personalmente” al ahora ex empleado. Incluso después de ser citado en dos oportunidades para prestar declaración, no se presentó a ninguna de ellas.

Los auditores constataron “registros correspondientes a presunto abandono de cargo, acumulados en diversos períodos comprendidos entre 2018 y 2023 (gobierno de Omar Gutiérrez), así como intentos infructuosos de notificación postal por domicilio inexistente”.

El Gobierno de Neuquén no solamente despidió de la planta estatal a la persona en cuestión, sino que además ordenó que se revise si cobró su salario el período en el cual se ausentó a su trabajo. De ser así, deberá devolver los fondos correspondientes.

En caso de no hacerlo, el Consejo Provincial de Educación de Neuquén (CPE) deberá iniciar las acciones legales que sean pertinentes.

“La conducta investigada no constituye una ausencia aislada o circunstancial, sino una falta de prestación del servicio que se prolongó durante más de un año, obligando a la administración a disponer sucesivos reemplazos temporarios para cubrir las tareas correspondientes al agente y garantizar la continuidad del servicio”, indica el documento.





