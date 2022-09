Despidos de estatales que cometen faltas graves

La semana que termina tuvo acampes piqueteros que literalmente bloquearon las esquinas de las avenidas Argentina y Olascoaga, en la ciudad de Neuquén. También tuvo una protesta del gremio docente ATEN Capital, que decantó en descuentos del día no trabajado. Y hubo continuidad en las idas y vueltas de las internas del MPN, de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos. No obstante, no fueron los únicos temas que concentraron el interés de los lectores. Por el contrario, hubo más; cómo los despidos de estatales incumplidores, la violencia (reiterada) en una escuela del Oeste capitalino y los cuestionamientos de una concejal a religiosos neuquinos. Veamos...

No cumplen ni lo básico

Hace ya algunos años que el gobierno de la provincia de Neuquén viene expulsando de sus filas, tanto a empleados que ni siquiera cumplen con su básica obligación de presentarse a trabajar, como a policías (oficiales y tropa) que incurren en indisciplinas o directamente en delitos.

Lo nuevo es el despido de otros dos: uno por pegar un faltazo de cinco meses consecutivos y otro por atacar, con un arma blanca, a un compañero de trabajo. El ausente empedernido es el ahora ex empleado público Guillermo Martín C., quien se desempeñaba en la Secretaría General y Servicios Públicos. Le endilgaron abandono del cargo, por haber incurrido en inasistencias injustificadas desde el primero de abril hasta el primero de septiembre de 2021.

El otro despido fue el de un tal Claudio Fabián C. quien trabajaba como cocinero en el Hospital Castro Rendón (ubicado en pleno centro de la ciudad capital) y, el 29 de junio de 2021, la emprendió armado contra un trabajador.

Una locura lisa y llana

Lamentablemente, las amenazas hacia directores y docentes de establecimientos educativos de la región son moneda corriente. Pero lo que ocurrió durante la madrugada del martes fue una locura; en rigor, una inadmisible locura. Directivos y docentes del CPEM N 54, ubicado en el barrio San Lorenzo- del Oeste capitalino- sufrieron amenazas a través de la red social Instagram “por parte de un usuario ´´8764´´”, según indicaron.

“Vamos a tirotear la escuela en el primer recreo, a las 14:50”, fue el mensaje del malandra y generó alarma, preocupación y temor. Estos hechos exceden al ámbito escolar, pues son claramente cuestiones del área de Seguridad, como así también de la Justicia.

Piden asistencia legal

Hace apenas unos pocos meses, a fines de julio último, el CPEM N 54 del Oeste capitalino fue escenario de un episodio tan patético como indignante. La madre de una alumna irrumpió plena de furia, rompió cristales de la puerta principal y la emprendió a trompadas contra un docente, porque su hija olvidó la fecha del examen, quiso rendir otro día y no la dejaron.

Ahora, diputados provinciales tomaron nota de ello y presentaron un proyecto para que les garanticen -a los trabajadores de la Educación- asesoramiento y asistencia legal gratuita, frente agresiones perpetradas por personas ajenas a la institución. El proyecto lo presentaron los legisladores del bloque Siempre, Andrés Peressini y Laura Bonotti.

Una Justicia muy limpia

La Justicia neuquina le dio curso a un pedido de la empresa que le brinda el servicio de limpieza e higiene en toda la provincia, y autorizó un aumento en el costo de las prestaciones. En virtud de ello, el contrato con la firma Clenar SRL se fue a 74.305.871 de pesos para un período de 15 meses, que no está tan lejos de terminar. No obstante, el aumento implica las siguientes erogaciones mensuales de aquí al final del contrato: 7.176.887 de pesos ahora no más, en octubre; 8.657.098 de pesos en noviembre y el mismo monto, mes por mes, hasta febrero.

Esto se suma a otras erogaciones varias veces millonarias, como por ejemplo las que la Justicia realiza en concepto de alquileres, muy a pesar de que se había dicho que con la Ciudad Judicial, ya no alquilaría.

“Voy a ser presidente”

El referente neuquino y nacional de Libres del Sur, Jesús Escobar, dijo “Voy a ser un presidente para el pueblo”, y desató múltiples reacciones en las redes sociales, incluidos muchos me divierte.

El ex diputado provincial viene recorriendo el país en modo campaña y con expresiones de confianza de cara a los comicios de 2023. “Estamos construyendo una alternativa popular y revolucionaria en todo el país”, dijo en su recorrida que incluyó a la provincia de Tucumán.

Concejal vs religiosos

La concejal del Frente de Izquierda de la ciudad de Neuquén, Julieta Katcoff criticó la injerencia de conceptos religiosos en las políticas públicas. Lo hizo al rechazar un proyecto que propuso declarar a la Biblia como libro de interés municipal.

“Nuestra posición es una concepción atea y científica del mundo”, expresó la edil y prosiguió: “Respetamos las creencias religiosas y la libertad de culto, pero no por ello vamos a silenciar nuestra crítica a un pensamiento que intenta imponerle a la sociedad sus privilegios como sagrados y sus concepciones en detrimento de la vida de las mujeres y las personas LGTBI”.

Katcoff también consideró que esos “privilegios” son los que “terminan dando lugar a la injerencia de las iglesias en la delineación de políticas públicas”.