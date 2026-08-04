Comenzó la cuenta regresiva para la segunda edición de la Jornada COMEX Norpatagónica. El próximo 13 de agosto, el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén será escenario del principal encuentro regional sobre comercio exterior, un espacio que reunirá a más de 400 empresarios, especialistas, funcionarios y referentes del sector productivo de Neuquén y Río Negro para debatir los desafíos y oportunidades que enfrenta la Norpatagonia en los mercados internacionales.

Organizada por la Asociación de Industriales de Neuquén (ADINEU), junto al Centro PyME-ADENEU, el Depósito Fiscal y Aduanero de Neuquén y la Zona Franca Zapala, la jornada llega con una agenda orientada a fortalecer la competitividad de las pymes, especialmente aquellas vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta y de sectores estratégicos como la minería, la agroindustria y los servicios basados en el conocimiento.

Bajo el lema "El momento es ahora", el encuentro ofrecerá once bloques temáticos y más de quince especialistas nacionales e internacionales que abordarán geopolítica, infraestructura logística, corredores bioceánicos, acuerdos internacionales, normativa aduanera, inteligencia comercial, financiamiento, seguros para operaciones internacionales e innovación tecnológica aplicada al comercio exterior.

Uno de los ejes centrales será el análisis del potencial de Neuquén y Río Negro para consolidarse como una plataforma exportadora, en un contexto donde la demanda de bienes, servicios y tecnología vinculados al desarrollo energético abre nuevas posibilidades para las empresas regionales.

"Hoy el comercio internacional ya no es solo una herramienta para exportar. También permite acceder a tecnología, generar alianzas estratégicas y fortalecer la competitividad de nuestras empresas. La Norpatagonia tiene una oportunidad histórica y creemos que este es el momento para aprovecharla", sostuvo Natalia Muguerza, vicepresidenta de ADINEU y líder de la Comisión de Comercio Internacional de la entidad.

La edición 2026 contará además con la participación del gobernador Rolando Figueroa y de reconocidos referentes del comercio exterior y la logística, entre ellos Marcelo Elizondo y Fernando Landa, presidente de la Cámara de Exportadores de la República Argentina.

En la previa del evento, la Jornada COMEX Norpatagónica recibió un importante respaldo institucional. La Universidad Patagonia Argentina la declaró de Interés Académico, mientras que la Universidad Nacional de Río Negro le otorgó la Declaración de Interés Institucional, destacando su aporte a la formación profesional y a la articulación entre el sistema universitario, el Estado y el sector productivo.

Con estos reconocimientos y tras la convocatoria alcanzada en su primera edición, el encuentro busca consolidarse como el principal espacio de vinculación para el comercio exterior de la Norpatagonia, promoviendo nuevas oportunidades de negocios, inversiones e inserción internacional para las empresas de la región. La participación será mediante inscripción paga y los cupos serán limitados de acuerdo con la capacidad del Centro de Convenciones Domuyo.