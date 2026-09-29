Neuquén firmaría un acuerdo para que Pluspetrol opere en áreas de Vaca Muerta bajo el RIGI

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa se encuentra rumbo a París, capital de Francia, para participar entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre de la segunda edición de la Argentina Week 2026, luego de la que se realizó en marzo en Nueva York, Estados Unidos.

El mandatario norpatagónico participará del encuentro a través del cual se busca atraer inversiones extranjeras junto con sus pares Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En cuanto al rol de Figueroa, el foco de las actividades de las que forme parte estará puesto en atraer inversiones destinadas a la explotación de los recursos de Vaca Muerta, una de las mayores esperanzas del país en términos de desarrollo productivo y crecimiento económico.

Si bien la agenda oficial de Neuquén en la Argentina Week terminará de conformarse mañana a primera hora, MejorInformado pudo saber que el neuquino firmaría con representantes de la empresa Pluspetrol un acuerdo para explotar áreas hidrocarburíferas en Vaca Muerta en el marco del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), que promulgó el Ejecutivo nacional a partir del respaldo del Congreso.

Por parte del Gobierno nacional, el presidente Javier Milei estará acompañado en la Argentina Week por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller de la República, Pablo Quirno; y los ministros Diego Santilli (jefe de Gabinete), Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).





