Figueroa y Weretilneck desembarcan en Argentina Week en busca de atraer inversiones

La segunda edición de la Argentina Week este año, que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en París, capital de Francia, contará con la participación principal del presidente Javier Milei, que será escoltado por una buena parte de su Gabinete entre los que se destacan la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Se trata del segundo encuentro de estas características luego del que se desarrolló en marzo en Nueva York, en los Estados Unidos.

Según la información que hizo trascender la Casa Rosada, está confirmada la participación en la Argentina Week de París de una comitiva de 13 gobernadores de todo el país. Entre ellos se destacan Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck de Río Negro.

También serían de la partida Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El evento que se llevará a cabo la próxima semana en la capital francesa tiene por objetivo principal para la Argentina atraer inversiones extranjeras para la explotación de los recursos naturales de la región.

En el caso de Neuquén, Figueroa buscará atraer inversiones para la explotación del subsuelo, principalmente, en la zona de Vaca Muerta, donde se concreta una buena parte del gas y el petróleo del país.





