Neuquén firmó con Nación el traspaso de la Ruta 40, el Canal Aliviador de Vaca Muerta y el plan Procrear de Centenario

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa firmó esta tarde en Casa Rosada una serie de acuerdos clave para la provincia en conjunto con el ministro de Economía de la Nación, Luis “Toto” Caputo. Se trata de proyectos de distintas características que pasan de dominio nacional a provincial para sus respectivos desarrollos.

En primer lugar, se firmó un convenio para traspasar la gestión integral del tramo de los Siete Lagos de la Ruta Nacional 40, clave para la conectividad turística en la zona comprendida entre las localidades de Villa la Angostura y San Martín de los Andes. Sobre la misma línea, se acordó el traspaso para la ruta de Circunvalación de Angostura, cuya finalización permitirá que el tránsito pesado proveniente de Chile deje de atravesar el centro de la ciudad cordillerana.

En segundo lugar, se firmó un acuerdo para la ejecución del Canal Aliviador de Vaca Muerta en la presa Portezuelo Grande, una obra hídrica fundamental para mejorar la seguridad en la región.

Sobre la obra antes mencionada, se trata de un marco de “colaboración” entre Neuquén y el Ministerio de Economía que conduce Caputo.

Finalmente, Rolando Figueroa acordó con “Toto” Caputo la transferencia para que Neuquén tome posesión del plan Procrear de Centenario, que implica 140 viviendas sociales cuya ejecución estaba frenada y que ahora podrán ser terminadas para avanzar en soluciones habitacionales en la ciudad.

“Rutas, agua y viviendas: trabajamos para que las obras lleguen a quienes las necesitan”, sostuvo Rolando Figueroa tras la firma de convenios en su cuenta de X.

“Seguimos trabajando junto a los gobernadores para alcanzar acuerdos que permitan llevar adelante estas obras estratégicas para el desarrollo productivo del país”, manifestó por su parte también en redes sociales el ministro Luis Caputo.





