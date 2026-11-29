Neuquén continúa avanzando en el fortalecimiento del turismo de reuniones, uno de los productos estratégicos para diversificar la actividad turística, ampliar la llegada de visitantes y generar movimiento económico durante todo el año. En ese contexto, el Gobierno proyecta la construcción de tres nuevos centros de convenciones, cultura y turismo en Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes.

Los proyectos fueron anunciados en Neuquén Vive, el plan de infraestructura presentado por el gobernador Rolando Figueroa en octubre, que contempla 45 obras nuevas. La inversión estimada de los proyectos es de $685.800 millones y 129.700 metros cuadrados destinados a deporte, turismo y cultura.

La iniciativa apunta a consolidar una red de infraestructura preparada para recibir congresos, convenciones, jornadas profesionales, encuentros institucionales, capacitaciones, ferias y exposiciones, entre otras actividades que integran el segmento conocido internacionalmente como MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

Este producto turístico representa una oportunidad para ampliar la actividad más allá de las temporadas tradicionales, favorecer la ocupación de los establecimientos hoteleros y gastronómicos, promover la contratación de servicios locales y fortalecer el posicionamiento de los destinos neuquinos en los mercados de eventos nacionales e internacionales.

La provincia ya cuenta con espacios destinados a este segmento, como el Centro de Convenciones Domuyo, en Neuquén capital; el Centro de Convenciones Caviahue y SUM; y el Centro de Convenciones Arrayanes, en Villa la Angostura. Los nuevos proyectos permitirán ampliar esa capacidad y distribuir la infraestructura en diferentes regiones del territorio.

En este sentido, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, expresó:

“Queremos que el turismo genere trabajo durante todo el año. Neuquén tiene entornos naturales únicos, y el turismo de reuniones les da a quienes vienen a un congreso o a una convención una razón para conocerlos también fuera de los meses de mayor actividad. Por eso estamos proyectando centros en Chos Malal, Villa Pehuenia y San Martín de los Andes, tres localidades de tres regiones distintas, cada una con su propia identidad. La Provincia genera las condiciones con infraestructura y trabaja con el sector privado para que cada destino pueda atraer eventos y sumar a sus prestadores. Así, una convención puede convertirse en más noches de alojamiento, más movimiento para la gastronomía y más oportunidades de trabajo en cada localidad”.

Tres proyectos con identidad regional

Los centros de convenciones previstos para Chos Malal y Villa Pehuenia tendrán una superficie estimada de 2.500 metros cuadrados cada uno. Ambos contarán con una sala principal con capacidad para 600 personas, un Salón de Usos Múltiples (SUM) para 200 asistentes y una sala de reuniones para 50 personas.

En Chos Malal, el proyecto se localizará en la intersección de las calles La Plata y Salta, con una inversión oficial estimada en $13.500 millones. La propuesta busca fortalecer el papel de la ciudad como cabecera histórica del norte neuquino y como punto de referencia para la actividad institucional, cultural, productiva y turística de toda la región.

El edificio estará preparado para albergar congresos, jornadas, capacitaciones, ferias, encuentros institucionales y exposiciones vinculadas con la producción y el turismo de naturaleza. Su diseño contempla espacios flexibles que permitan desarrollar actividades simultáneas y atender distintas escalas de convocatoria.

Por su parte, el Centro de Convenciones de Villa Pehuenia también contará con una inversión oficial estimada en $13.500 millones y una superficie proyectada de 2.500 metros cuadrados.

Su ubicación estará vinculada al Salón de Actividades Físicas (SAF) y a la explanada donde se realizan eventos representativos de la localidad, como la Fiesta Nacional del Chef. La localización permitirá articular el nuevo edificio con el área céntrica y comercial, los servicios turísticos y la oferta gastronómica.

La propuesta arquitectónica tendrá características propias de un destino de montaña y contemplará las condiciones climáticas de la región, la relación con el paisaje cordillerano y la posibilidad de integrar espacios exteriores y semicubiertos.

En tanto, San Martín de los Andes tendrá el proyecto de mayor dimensión, con una superficie estimada de 3.000 metros cuadrados y una inversión oficial de $15.000 millones.

El futuro edificio se proyecta en el predio que actualmente ocupa la Terminal de Ómnibus, en la intersección de Villegas y Coronel Díaz, frente al lago Lácar. Su construcción estará vinculada a la futura relocalización de la terminal en otro sector de la ciudad.

El centro contará con dos salas principales con capacidad para 600 personas cada una, un SUM para 200 asistentes y una sala de reuniones para 50 personas. Esta infraestructura permitirá ampliar las posibilidades de San Martín de los Andes para recibir congresos, convenciones, exposiciones, encuentros profesionales y eventos de mayor escala.

Su localización estratégica, próxima al centro comercial, turístico y gastronómico, permitirá fortalecer la articulación entre el turismo de reuniones y los servicios que ofrece uno de los principales destinos de la provincia.

Una red para potenciar el producto MICE

Los tres proyectos forman parte de una política provincial orientada a consolidar equipamientos de escala regional, con edificios que respondan a las características de cada localidad y permitan ampliar las oportunidades de desarrollo turístico, cultural, institucional y económico.

En ese sentido, el turismo MICE que impulsa el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales constituye un segmento de especial interés porque genera demanda de alojamiento, gastronomía, transporte, excursiones, servicios técnicos y actividades complementarias. Además, permite que los participantes de congresos y encuentros profesionales conozcan los destinos y extiendan su estadía para disfrutar de los atractivos naturales y culturales de Neuquén.

La distribución territorial de los nuevos centros permitirá incorporar a destinos de distintas regiones a este circuito, fortaleciendo la integración entre las localidades y ampliando las posibilidades de captar eventos de diferentes escalas.

Actualmente, los proyectos ejecutivos se encuentran en elaboración por parte de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe), mientras que la Secretaría de Obras Públicas avanza en los términos de referencia para el desarrollo integral de los tres edificios.

Con estas iniciativas, Neuquén busca fortalecer su posicionamiento en el turismo de reuniones y consolidar una oferta diversificada, capaz de generar actividad durante los doce meses del año, promover el trabajo local y sumar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico de cada región.