Neuquén pisó fuerte en Buenos Aires para potenciar el turismo de reuniones

Neuquén participa en la edición 2026 de Meet Up Argentina, el principal encuentro del turismo de reuniones del país, con el objetivo de posicionarse como sede de congresos, convenciones, eventos deportivos y reuniones corporativas. La provincia está representada por NeuquenTur, el recientemente creado Bureau de Neuquén, autoridades provinciales y referentes del sector privado.

El encuentro se desarrolla durante dos jornadas en Buenos Aires y reúne a más de 2.100 profesionales, 180 expositores, 140 compradores invitados y representantes de 13 países. El objetivo de Neuquén es generar contactos comerciales que permitan atraer futuros eventos nacionales e internacionales.

En comunicación con Canal 24/7, la directora comercial de NeuquénTur, Marina González explicó: “Neuquén tiene seis destinos que están trabajando el turismo de reuniones: Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Villa Traful, Neuquén capital, Villa Pehuenia y Caviahue; estamos contentos de que tanto el sector público como el privado estén participando de esta feria comercial que es el principal encuentro de quienes se dedican a las reuniones”.

Comentó que “tenemos stands llenos de prestadores del segmento y quienes consultan dónde llevar sus reuniones, que se reúnen con nuestros destinos para evaluar traer futuros eventos a la región”.

Además, Marina González expresó: “Hace muchos años que Neuquén participa de este evento, pero hace dos hay una decisión política y estratégica de trabajar el producto. Por eso se desarrolló el plan de turismo de reuniones, es importante hacer presencia y contar todas las novedades que tenemos sobre esto”, y puso como ejemplo la iniciativa para desarrollar el turismo de bodas.

“La idea es generar esos vínculos que se transforman en negocios en la región, lo que es fundamental”, describió la funcionaria.

González destacó el crecimiento de la convocatoria en espacios como el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén capital y también el surgimiento de espacios en localidades como Villa Traful y Villa Pehuenia.

“También se destaca el turismo deportivo, donde Neuquén es un destino importante y de gran referencia”, cerró.

Entrevista con Marina González, directora comercial de NeuquénTur