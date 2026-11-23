El comienzo de la semana estará atravesado por el dinamismo climático típico de la primavera patagónica. De acuerdo con los informes actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el ingreso de aire fresco y húmedo proveniente del océano Pacífico provocará un escenario de vientos moderados a fuertes en toda la provincia, acompañado por nubosidad variable y precipitaciones en sectores de montaña.

El panorama en la capital y el centro provincial

En Neuquén capital, los vecinos transitarán la jornada más cálida de la región, aunque bajo un cielo mayormente nublado. La temperatura mínima partirá desde los 15 °C durante la mañana y alcanzará una máxima estimada entre los 25 °C y los 28 °C hacia la tarde. Con una baja probabilidad de precipitaciones (en torno al 10 %), el protagonismo se lo llevará el viento del sector sudoeste, que soplará de manera sostenida entre los 23 y 41 km/h. Hacia el cierre del lunes, se esperan ráfagas que oscilarán entre los 47 y los 60 km/h, lo que traerá aparejado un sensible descenso de la temperatura nocturna.

Por su parte, en el centro de la provincia, Zapala presentará condiciones de tiempo seco con alternancia de nubes y claros a lo largo de todo el día. Allí, el termómetro oscilará entre una mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C. Sin embargo, al igual que en la Confluencia, el viento del oeste y sudoeste se hará sentir con intensidad durante la tarde, alcanzando velocidades medias de 29 km/h y ráfagas máximas que podrían tocar los 55 km/h.

El pronóstico para este lunes anticipa viento en gran parte de Neuquén, con ráfagas de hasta 60 km/h y condiciones inestables en sectores cordilleranos.

Inestabilidad en el sur y el norte neuquino

El panorama cambiará hacia las zonas cordilleranas y del norte provincial, donde la humedad del Pacífico tendrá mayor impacto. San Martín de los Andes registrará las marcas térmicas más bajas del relevamiento: con una mínima de entre 6 °C y 7 °C, la máxima apenas trepará hasta los 12 °C o 18 °C, dependiendo del modelo meteorológico. La jornada en la localidad lacustre será inestable, con lluvias aisladas desde la mañana y chaparrones intermitentes hacia la tarde (con probabilidades de entre el 10 % y el 40 %), sumado a ráfagas del oeste que rondarán los 47 km/h y mantendrán baja la sensación térmica.

Finalmente, en el norte neuquino, Andacollo combinará nubosidad variable con condiciones de inestabilidad. Se prevé una amplitud térmica marcada, con mínimas de entre 5 °C y 9 °C y máximas que llegarán a los 16 °C o 20 °C. Existe un 40 % de probabilidad de lluvias débiles y pasajeras, en un contexto ventoso con corrientes del noroeste y oeste que dejarán ráfagas cercanas a los 55 km/h.

Ante este pronóstico, los organismos oficiales recomiendan precaución a quienes deban circular por las rutas nacionales y provinciales neuquinas, especialmente durante la tarde y la noche, momento en que se espera el pico de intensidad de las ráfagas.