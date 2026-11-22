El Paso Internacional Pichachén volverá a estar habilitado desde este lunes 23 de noviembre y restablecerá la conexión terrestre entre el norte de Neuquén y la región del Biobío, en Chile.





La apertura fue confirmada por la Dirección Provincial de Asuntos Institucionales, aunque quedó condicionada a que no se produzcan inconvenientes meteorológicos que puedan afectar el cruce desde territorio chileno.





El Gobierno provincial vinculó esa precaución con las condiciones previstas en el marco del fenómeno El Niño, por lo que la habilitación dependerá finalmente de la situación meteorológica.





La reapertura operativa se realizará este lunes, mientras que el acto institucional de apertura tendrá lugar el 7 de diciembre y este año se desarrollará del lado argentino.

Cómo se llega al Paso Pichachén





El cruce internacional se encuentra a unos 60 kilómetros de El Cholar y constituye una conexión directa entre esta zona del territorio neuquino y la región chilena del Biobío.





Para llegar se utiliza la Ruta Provincial 6, que fue habilitada nuevamente hace aproximadamente dos semanas después de diferentes trabajos realizados por Vialidad Provincial.





Actualmente, el organismo continúa con tareas de repaso de la calzada y reparación de alcantarillas sobre el camino.





Pichachén tiene una particularidad respecto de otros cruces cordilleranos: funciona exclusivamente durante la temporada estival. Durante el invierno permanece cerrado debido a la acumulación de nieve y las condiciones propias de la zona de montaña.





La Provincia incluyó además el desarrollo de este corredor dentro del Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de Neuquén, que contempla obras para mejorar los vínculos terrestres con Chile.





Dentro de ese programa está prevista la pavimentación de 174 kilómetros de rutas, con Pichachén como uno de los pasos considerados estratégicos para fortalecer la conexión internacional.





Por el momento, la fecha prevista para recuperar la circulación es este lunes 23 de noviembre, aunque las autoridades advirtieron que cualquier situación meteorológica que comprometa las condiciones del lado chileno podría modificar la apertura.