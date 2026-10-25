Neuquén invertirá más de $1.000 millones para construir un nuevo complejo habitacional en Zapala

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, construye en Zapala un nuevo Dispositivo de Inclusión Habitacional (DIH), una obra que registra un avance del 11% y cuenta con una inversión de $1.159 millones. La finalización está prevista para marzo de 2027.

Ubicado en la intersección de las calles R. Picardi y Buenos Aires, en la región del Pehuén, el edificio tendrá una superficie inicial de 280 metros cuadrados y forma parte de una política pública integral que articula infraestructura, salud mental e inclusión social de manera genuina.

La iniciativa responde a la decisión del Gobierno de generar espacios adecuados para acompañar a personas con padecimientos de salud mental, incluidas aquellas que atraviesan problemáticas de consumo, y que se encuentran realizando tratamientos ambulatorios o en condiciones de ser externadas de instituciones de salud mental, pero no cuentan con alternativas habitacionales para continuar su recuperación en la comunidad.

En este sentido, la infraestructura cumple un papel fundamental: disponer de un entorno habitacional seguro, accesible y preparado para el acompañamiento profesional contribuye a fortalecer la autonomía de las personas y a generar mejores condiciones para su inclusión en la comunidad.

El proyecto contempla una propuesta integral de 400 metros cuadrados, que se desarrollará en etapas. La primera incluirá cuatro habitaciones individuales, cada una equipada para alojar a una persona y contemplar las necesidades de descanso y acompañamiento. También contará con sanitarios, espacios de uso común y dependencias destinadas al funcionamiento cotidiano del dispositivo.

El edificio dispondrá de un estar-comedor de aproximadamente 65 metros cuadrados, cocina, lavadero, enfermería y espacios de trabajo para el personal de salud. Además, incorporará un patio para el esparcimiento, con sectores destinados a favorecer la convivencia y las actividades recreativas.

El diseño contempla criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida y una organización de los espacios que permitirá sectorizar las habitaciones de acuerdo con las necesidades de atención y supervisión de los equipos profesionales.

En una segunda etapa se prevé la ampliación del dispositivo con cuatro habitaciones adicionales y nuevos sanitarios, hasta completar la capacidad proyectada de ocho habitaciones.





