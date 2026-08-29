El Gobierno de Neuquén mantiene en marcha su política integral de recupero de soluciones habitacionales, una iniciativa orientada a acompañar a las familias para que puedan regularizar su situación dominial, actualizar sus trámites y mantener al día el pago de sus cuotas. Según se informó desde el Ministerio de Infraestructura, la respuesta de los adjudicatarios ante estas herramientas ha demostrado un "alto compromiso" con la solidaridad del sistema de vivienda.

Con el objetivo de acercar la gestión del Estado a cada rincón del territorio, la Secretaría de Vivienda y Hábitat y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) pusieron en marcha el dispositivo territorial “IPVU en tu Ciudad”. Gracias a este despliegue, más de 400 familias de localidades como Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul, Piedra del Águila y Neuquén capital ya pudieron asesorarse de manera directa sobre la regularización de sus viviendas, la adhesión al débito automático, la actualización de datos en el Registro Único Provincial de Vivienda y Hábitat (Ruprovi) y la cancelación de títulos.

El programa prevé continuar su recorrido por las distintas regiones, alcanzando todo el territorio provincial.

De manera complementaria, la Oficina Virtual del IPVU se ha consolidado como el canal oficial para la resolución ágil de trámites a distancia. Este espacio de atención remota recibe un promedio de 1.200 consultas mensuales vinculadas al estado de cuenta, facilidades de pago, cambios de titularidad y regularizaciones dominiales, facilitando la gestión sin necesidad de trasladarse.

Esta política de recupero surge como respuesta a un diagnóstico histórico donde a lo largo de su historia, Neuquén ha construido 62.000 soluciones habitacionales, pero solo 17.000 han sido totalmente canceladas por sus propietarios. Este bajo nivel de cumplimiento comprometió durante años la sostenibilidad del sistema, haciendo indispensable implementar un esquema de acompañamiento firme que revierta la mora.

Desde la Secretaría de Vivienda y Hábitat remarcaron que el pago de las cuotas es el pilar que sostiene la solidaridad del sistema. En este sentido, se destaca el crecimiento total desde la puesta en marcha de esta política de recupero financiero que implementó el Ejecutivo de Rolando Figueroa hasta ahora, la recaudación creció un 177,18%. Lo obtenido a través de la regularización se destina de manera directa a un fondo de reinversión que permite financiar nuevas obras de infraestructura, ampliaciones de redes y la construcción de futuras soluciones habitacionales para miles de familias neuquinas que aún esperan su oportunidad.

Aquellas personas interesadas en regularizar la situación de su vivienda, adherir al débito automático o realizar consultas de titularidad pueden hacerlo de forma simple y rápida ingresando a la Oficina Virtual a través del sitio web oficial del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).





