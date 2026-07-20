Avanza el sueño de la casa propia: Neuquén dará siete soluciones habitacionales en Barrancas

El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, continúa ejecutando soluciones habitacionales para promover el arraigo y el desarrollo equilibrado en todo el territorio. En la región Vaca Muerta, avanza la construcción de siete viviendas en Barrancas, una obra que permitirá dar respuesta a la demanda habitacional de familias de la localidad.

La obra registra un avance físico del 38% y contempla la construcción de siete viviendas de 60 metros cuadrados cada una. Es ejecutada por el IPVU en articulación con la Municipalidad de Barrancas y representa una inversión de que supera los $571 millones.

Las unidades habitacionales contarán con dos dormitorios y estarán destinadas a brindar soluciones habitacionales de calidad, en el marco de una planificación que promueve el desarrollo equilibrado de las localidades del interior provincial.

Estas intervenciones se enmarcan en el Plan Neuquén Habita, la política pública habitacional de carácter federal impulsada por el Ejecutivo para ampliar el acceso al suelo con servicios y brindar soluciones habitacionales concretas en todo el territorio neuquino.

Esta estrategia integral prevé superar las 20.000 soluciones para 2026 en toda la Provincia con una inversión estimada de 450 millones de dólares, abarcando desde la construcción de viviendas y desarrollo de lotes hasta planes de mensuras, regularización dominial y líneas de créditos hipotecarios no bancarios. Actualmente se encuentran ejecución más de 8700 obras en todo el territorio.

De esta manera, a través de una planificación territorial coordinada con los gobiernos locales y la consolidación de un sistema solidario basado en el recupero continuo de cuotas, la Provincia fortalece el desarrollo equilibrado de las comunidades, dinamiza la obra pública y mejora de forma definitiva la calidad de vida de las familias neuquinas.





