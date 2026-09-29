Neuquén invertirá $8.000 millones para completar la pavimentación de calles en Altos del Limay

La Municipalidad de Neuquén inauguró 100 cuadras de asfalto en Altos del Limay y anunció la ejecución de otras 155, con una inversión superior a los $8.000 millones que permitirá avanzar hacia la cobertura total del barrio.

“Estamos inaugurando 100 cuadras de asfalto, también luces led y bombeo, pero lo importante es el anuncio de las próximas 155 cuadras que se van a estar trabajando”, destacó la jefa de Gabinete, María Pasqualini, durante la recorrida por el sector, de la que participó el ministro Jefe de Gabinete de la provincia, José Ousset y vecinos del barrio.

La funcionaria adelantó que entre las próximas intervenciones se encuentra la extensión de calle Ignacio Rivas hasta el río y remarcó que las obras se ejecutan con recursos municipales.

“Con presupuesto propio, con superávit, volvemos a decir que el superávit lo utilizamos en este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de las personas”, afirmó.

Con los trabajos inaugurados y los que comenzarán próximamente, Altos del Limay alcanzará un total de 255 cuadras intervenidas. “Este sector de la ciudad no solo va a quedar con las troncales asfaltadas, sino con los cuadrantes totalmente completos”, explicó Pasqualini.

La jefa de Gabinete recordó que el objetivo municipal es alcanzar el 100% de las calles asfaltadas en Neuquén y aseguró que, con esta proyección, Altos del Limay quedará prácticamente cubierto en su totalidad.

José Luis Ousset, ministro Jefe de Gabinete, sostuvo que “la ciudad de Neuquén crece expansivamente todos los días. Llegan familias y todos los barrios reciben nuevos y mejores servicios. Es un orgullo acompañar el trabajo que están haciendo desde el municipio y ver cómo la gente disfruta de las obras que se están haciendo de esta capital, que se ha transformado en la más importante de la Patagonia”.

El funcionario resaltó que hay coordinación con la provincia y que comparten la misma mirada y “el mismo esquema de acción pública: tratamos de que los recursos vayan hacia donde tienen que ir, a las obras públicas que la gente necesita porque esto es lo importante”.

La presidenta de la comisión vecinal de Altos del Limay, Flavia Capuccio, valoró que “el trabajo es muy importante, estamos muy contentos. Es algo que jerarquiza el barrio y mejora la calidad de vida de los vecinos”.

“Hay un trabajo pluvial porque es una zona que tiene algunos bajos”

En diálogo con Pancho Casado en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, el secretario de Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola expresó que en dicho barrio se hizo un trabajo pluvial debido a que es una zona con algunos bajos.

“Los pluviales llegan hasta bombas de impulsión que trabajan para mandar el agua a algún arroyo”, manifestó el funcionario al respecto.

“En las costas de los ríos, hay caudales que permiten que el agua salga por gravedad, cuando crece se cierra esa salida y se habilita otra que es por impulsión”, explicó Nicola en AM550. Dijo en ese sentido que Neuquén ya tiene alrededor de diez pozos de bombeo instalados en la ciudad.





