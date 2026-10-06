Frente al pronóstico de constantes e intensas lluvias que se espera tanto para esta semana como para parte de la siguiente, desde la Municipalidad de Neuquén se han puesto en marcha distintos operativos para prevenir incidentes, annegamientos e inundaciones.

Desde la Subsecretaría de Medioambiente y Protección Ciudadana, el subsecretario Francisco Baggio indicó a Mejor Informado que activaron el equipo de emergencia que funciona hace siete años y está compuesto por Defensa Civil con Limpieza Urbana, Espacios Verdes, Mantenimiento Vial e Infraestructura.

"En este caso desde ayer empezamos con el diagrama de limpieza de bocas de tormenta, sumideros, alcantarillas, pluviales, principalmente pluviales. Revisamos pozos de rebombeo, la compuerta del Durán, el Villa María, todo lo que tiene que ver con el escurrimiento de la ciudad", explicó.

Baggio destacó que trabajan con el equipo que siempre se reúne frente a situaciones de emergencias climáticas.

Además detalló que hasta el momento durante la noche y mañana de este martes han caído 9 milímetros y la ciudad no registra ningún problema de inundación o estancamiento de agua.

En cuanto a los trabajos en cada barrio, indicó que "nos dividimos por zonas, hay diagramas de trabajo para distintos equipos, nos concentramos principalmente en lo que tiene que ver con la zona de calle 12 de septiembre, Ignacio Rivas, ahí hay todo un colector pluvial importante de casi 800 metros, que siempre tiene que estar en condiciones".

A esto le sumó limpieza en el canal Mazzoni, para que las rejillas estén limpias para dejar fluir el agua y el monitoreo en la compuerta del Durán para que esté abierta y escurra.

Por último, indicó que están atendiendo situaciones de acumulación de residuos en zonas específicas, que obstruyen los pluviales, por lo cual se está trabajando para desobstruir y desagotar con motobomba.

"Eso se chequea con Defensa Civil o se recibe el pedido y se atiende o se asiste directamente", agregó.