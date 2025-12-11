El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Lucas Castelli, analizó los últimos datos del empleo registrado en diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550, y destacó que Neuquén “sigue liderando el ranking interanual” en un país donde los indicadores nacionales muestran una tendencia negativa. Según el relevamiento del CPA, la provincia sumó 4.102 empleos formales entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, lo que representa un crecimiento del 2,9%.

Castelli remarcó que, aunque Neuquén es sinónimo de Vaca Muerta, el crecimiento reciente del empleo no se explica solo por la actividad hidrocarburífera. De hecho, los sectores que más aportaron nuevos trabajadores fueron la construcción (28%), seguida por gastronomía y comercio (22%), y luego el turismo. La industria del petróleo y el gas representó alrededor del 23% de las inserciones laborales, un dato que el ministro reconoció como llamativo: “Con el auge de Vaca Muerta uno pensaría que la incorporación de personal es mayor, pero hoy quienes lideran son otros sectores”.

El funcionario destacó el rol de la política pública Emplea Neuquén como intermediadora entre el sector privado y el Estado para promover la formación y la inserción laboral. “Son 4.000 familias que hoy tienen ingresos, planes y futuro. El trabajo es desarrollo y esperanza”, afirmó.

Contexto social

Consultado por la situación social y la presencia de personas en situación de calle, Castelli —que recientemente asumió también el área de Desarrollo Social— señaló que la problemática exige un abordaje conjunto con Salud, especialmente por la incidencia de las adicciones. Recordó que durante el invierno llevaron adelante un operativo de asistencia en Ciudad Deportiva, donde además de abrigo y comida se trabajó en formación e inserción laboral. “Pero sin un acompañamiento en salud mental, el empleo por sí solo no alcanza”, reconoció.

