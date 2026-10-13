Neuquén monitorea los brotes de varicela en dos escuelas: ascienden a 24 los casos y un estudiante sigue internado

El Ministerio de Salud de Neuquén continúa con el monitoreo activo y las acciones de control frente a los brotes de varicela registrados en la EPET 17 y la EPET 20. A la fecha se contabilizan 24 casos confirmados en total entre las escuelas secundarias y los adolescentes afectados pertenecen a cohortes nacidas antes de la incorporación de la vacuna contra la varicela al Calendario Nacional de Vacunación (anteriores a octubre de 2013).

Actualmente, de los 24 casos confirmados se mantienen 13 casos confirmados en estudiantes de entre 13 y 15 años de la EPET 17, distribuidos en cuatro cursos (con inicio de síntomas registrado a principios de octubre); y se sumaron dos nuevos contagios en la EPET 20, alcanzando un total de 11 estudiantes afectados.

Asimismo, se mantienen los dos casos previamente informados en un jardín de la Capital, sin nuevos contagios documentados. Cabe aclarar que esta institución no está clasificada como brote según la última evaluación epidemiológica.

Evolución clínica y contactos

Desde Salud se informa que un estudiante de la EPET 20 se encuentra internado desde el 8 de octubre debido a un cuadro de prurito de difícil manejo ambulatorio, pero no presenta otras complicaciones y su evolución es favorable.

A su vez, se identificaron contactos que requieren especial atención, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 16 meses, ambos asintomáticos al momento de la evaluación. Se realizaron las entrevistas epidemiológicas correspondientes y la verificación de antecedentes de inmunidad.

Respecto de la vacunación, en la EPET 20 se aplicará la vacuna contra la varicela a 16 estudiantes y tres contactos familiares. Además, se programó la vacunación de un contacto pediátrico para el 14 de octubre.

En el caso del jardín previamente mencionado se continúa con la coordinación para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a 16 niños.