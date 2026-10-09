Los ministerios de Salud y Educación de Neuquén intervienen ante dos brotes de varicela detectados en establecimientos educativos de la capital provincial. Hasta el momento, se registraron ocho casos en la EPET 17 y nueve en la EPET 20.

Según informó el Gobierno provincial, los estudiantes afectados se encuentran en buen estado general, cumplen con el aislamiento y reciben el tratamiento sintomático correspondiente. Las autoridades sanitarias continuarán con el monitoreo de ambas comunidades escolares.

Qué medidas se aplican ante los brotes

Desde las áreas de Epidemiología e Inmunizaciones del Ministerio de Salud, en coordinación con el hospital correspondiente, se llevan adelante las medidas de control y prevención necesarias para abordar la situación. Las acciones incluyen el seguimiento de los alumnos afectados y la entrega de recomendaciones a las instituciones educativas.

Además, se realiza la evaluación médica de los contactos estrechos considerados de riesgo. Los ministerios de Salud y Educación trabajan de manera conjunta para acompañar a las comunidades escolares y continuar con el seguimiento de los casos registrados.

Recuerdan la importancia de la vacunación

Ante esta situación, el Ministerio de Salud recordó la importancia de mantener al día el Calendario Nacional de Vacunación. En Argentina, la vacuna contra la varicela está incluida en el esquema gratuito y obligatorio, que contempla dos dosis.

La primera dosis se aplica entre los 15 y los 18 meses de vida, mientras que la segunda corresponde a los 5 años, al momento del ingreso escolar. Las autoridades remarcaron la importancia de cumplir con el esquema previsto.

Mientras continúan las medidas de control y prevención, los equipos sanitarios mantienen el monitoreo de los brotes detectados en la EPET 17 y la EPET 20. Hasta el momento, los 17 estudiantes afectados presentan buen estado general y cumplen con el aislamiento y el tratamiento sintomático correspondiente.