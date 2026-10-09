La ciudad de Neuquén registra 22 casos confirmados de varicela en dos escuelas secundarias técnicas: la EPET 17 y la EPET 20. La información fue brindada por Gisela Wouters, directora de Análisis Epidemiológico, durante una entrevista con el programa Entretiempo, en la que detalló las medidas sanitarias adoptadas para controlar los brotes.

Según precisó la funcionaria, 13 casos corresponden a la EPET 17 y nueve a la EPET 20. En la primera institución, los estudiantes afectados tienen entre 13 y 15 años y asisten a cuatro cursos diferentes. En la segunda, los nueve contagios se concentran en un mismo curso.

Durante la entrevista, Wouters señaló que ninguno de los estudiantes afectados se encontraba en estado grave. Los equipos sanitarios realizaron entrevistas, evaluaron contactos y pusieron en marcha acciones de prevención para reducir el riesgo de nuevos contagios.

Cómo se distribuyen los contagios en las dos EPET

Los brotes presentan características diferentes en cada establecimiento:

EPET 17: 13 casos confirmados entre estudiantes de 13 a 15 años, distribuidos en cuatro cursos. Según Wouters, no se identificaron contactos de riesgo durante el relevamiento inicial.

EPET 20: nueve casos confirmados, todos correspondientes a un mismo curso. Se detectó un contacto con una enfermedad de base que ya había consultado a su médico.

La identificación de estos contactos es una parte importante del trabajo epidemiológico. La varicela suele evolucionar favorablemente en personas sanas, pero puede generar complicaciones en determinados grupos, como las personas embarazadas y quienes tienen las defensas debilitadas.

Por qué no recomiendan cerrar las escuelas

Wouters explicó que no se recomienda cerrar las instituciones educativas como medida general ante un brote de varicela. La principal indicación es evitar que los estudiantes con síntomas concurran a clases y favorecer la detección temprana de nuevos contagios.

Las recomendaciones para las escuelas incluyen mantener los ambientes ventilados, realizar la limpieza habitual y prestar atención a las ausencias de alumnos que podrían estar enfermos. Si un estudiante presenta síntomas compatibles, las familias deben consultar a un profesional de la salud y comunicar la situación a las autoridades sanitarias.

La funcionaria también se refirió a las versiones sobre supuestas fumigaciones que circularon en redes sociales y remarcó la importancia de consultar a especialistas para conocer las medidas que efectivamente corresponden.

Qué síntomas puede provocar la varicela

La varicela es una enfermedad infecciosa causada por el virus varicela-zóster. Entre sus síntomas característicos se encuentran la fiebre y una erupción cutánea que evoluciona hacia pequeñas ampollas.

Ante la aparición de síntomas compatibles, se recomienda que el estudiante permanezca en su casa y sea evaluado por un médico. La consulta permite confirmar el diagnóstico y orientar las medidas necesarias para evitar nuevos contagios.

La transmisión ocurre principalmente por el aire, a través de partículas respiratorias, y también por el contacto con el líquido de las lesiones cutáneas. Por eso, la higiene de manos y la ventilación de los ambientes son medidas complementarias de prevención.

La vacuna contra la varicela es gratuita y obligatoria

La directora de Análisis Epidemiológico destacó la importancia de completar el Calendario Nacional de Vacunación. La vacuna contra la varicela está disponible de manera gratuita en el sistema público de salud y forma parte del esquema obligatorio.

El calendario contempla dos dosis: la primera a los 15 meses y la segunda a los 5 años. Wouters recomendó a las familias revisar los carnets de vacunación y consultar en un centro de salud si tienen dudas sobre las dosis recibidas.

La funcionaria advirtió que la cobertura de vacunación provincial mencionada durante la entrevista era del 75%, un nivel que consideró insuficiente para alcanzar los objetivos sanitarios. También explicó que los equipos de Inmunizaciones de la región sanitaria realizan actividades en las escuelas para facilitar la actualización de los esquemas.

La vacuna no garantiza que una persona nunca contraiga la enfermedad, pero reduce el riesgo de desarrollar formas graves. Mantener el esquema al día es especialmente importante para proteger a las personas con mayor riesgo de complicaciones.

Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones

Aunque la mayoría de las personas sanas presenta una evolución favorable, la varicela puede provocar cuadros graves en personas con determinadas condiciones de salud.

Entre los grupos que requieren especial atención se encuentran las personas embarazadas, los pacientes inmunosuprimidos y quienes atraviesan enfermedades o tratamientos que debilitan sus defensas, como algunos pacientes con cáncer o trasplantes.

Durante el relevamiento de la EPET 20 se identificó un contacto con una enfermedad de base que ya había consultado a su médico. Según explicó Wouters, la intervención busca detectar a tiempo estas situaciones y reducir el riesgo de complicaciones.

La higiene de manos, la ventilación y la consulta médica ante síntomas compatibles complementan la vacunación, pero no la reemplazan.

Cómo continúa el seguimiento de los brotes

Los equipos sanitarios mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica en las dos escuelas, con seguimiento de los casos y evaluación de los contactos que podrían requerir atención especial.

El objetivo es detectar nuevos contagios, prevenir complicaciones y brindar información clara a las familias y a las instituciones educativas. Mientras continúan las tareas de control, las autoridades recomiendan no enviar a clases a estudiantes con síntomas, consultar al médico y verificar que las vacunas estén al día.

La evolución de los brotes dependerá del seguimiento de los casos y de la detección temprana de nuevos contagios. Por el momento, las recomendaciones se centran en la prevención, la vigilancia sanitaria y el cumplimiento del esquema de vacunación.

La entrevista completa: