El fenómeno climático de El Niño vuelve a generar atención por sus posibles efectos en distintas regiones del mundo. En Neuquén, los registros de precipitaciones en las principales cuencas hidrográficas y las proyecciones para los próximos meses mantienen en alerta a los organismos de monitoreo, que siguen de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas.

El Niño es la fase cálida del fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), que se produce a partir de un calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Este proceso puede modificar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas partes del planeta, aunque no determina por sí solo qué condiciones climáticas se registrarán en cada territorio.

Durante octubre, la región Niño 3.4 registró una anomalía de temperatura de +2,5 °C. De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), existe una probabilidad superior al 79% de que el fenómeno se mantenga entre fuerte y muy fuerte hasta comienzos de 2027.

Qué pasó con las lluvias en las cuencas de Neuquén

En la provincia, los registros de precipitaciones ya muestran valores superiores a los promedios históricos. Durante agosto, las lluvias estuvieron un 48% por encima de la media en la cuenca del río Neuquén, un 81% en la del río Collón Curá y un 47% en la del río Limay.

Estos datos no implican que las precipitaciones registradas sean consecuencia directa de El Niño. Sin embargo, forman parte de los indicadores que los organismos provinciales consideran importantes para evaluar la evolución del escenario climático.

En ese seguimiento también se incluyen la humedad de los suelos, los caudales de los ríos, la acumulación de nieve y los procesos de deshielo, variables que permiten analizar posibles consecuencias en las distintas cuencas.

Por qué el impacto puede ser diferente en cada región

Desde el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales señalaron que una misma cantidad de lluvia puede generar consecuencias distintas según las características del lugar donde se registra.

Entre los factores que inciden se encuentran la distribución de las precipitaciones, el estado de los ríos y los suelos, el relieve, las condiciones de las cuencas y la exposición de determinadas zonas.

Por eso, la intensidad de El Niño no alcanza para determinar por sí sola el nivel de riesgo. También es necesario considerar las particularidades de cada territorio y su capacidad para anticiparse y responder ante posibles eventos meteorológicos.

Neuquén declaró la Emergencia Meteorológica por seis meses

Frente a este escenario, el Gobierno provincial declaró la Emergencia Meteorológica por un período de seis meses y creó un comité para coordinar las acciones de seguimiento y prevención.

Entre sus principales objetivos se encuentran monitorear las condiciones climáticas, identificar zonas vulnerables, anticipar posibles escenarios y articular el trabajo entre los distintos organismos y gobiernos locales.

La iniciativa apunta, además, a fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales situaciones de riesgo.