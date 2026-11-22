El domingo 22 de noviembre continuará el fin de semana largo en la provincia de Neuquén, con un panorama térmico muy diferente entre los valles, el centro provincial y la cordillera. Mientras Neuquén capital tendrá una jornada más templada, con una máxima de 26°C, en las localidades cordilleranas se mantendrán las temperaturas bajas.

El contraste será más marcado hacia el sur de la provincia, donde los registros previstos serán considerablemente inferiores. Villa La Angostura tendrá una máxima de apenas 8°C, mientras que San Martín de los Andes llegará a 12°C.

El lunes 23 de noviembre, feriado nacional, completará el fin de semana largo, por lo que este domingo será una oportunidad para organizar actividades y salidas teniendo en cuenta las diferencias de temperatura entre las distintas regiones.

Neuquén capital: domingo templado y una máxima de 26 grados

En la ciudad de Neuquén se espera una jornada con temperaturas agradables durante las horas centrales del día. La mínima será de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C.

La diferencia térmica entre la mañana y la tarde marcará el comportamiento de la jornada, por lo que será conveniente tener algo de abrigo para las primeras horas y ropa más liviana para la tarde.

Zapala: una máxima de 22 grados en el centro provincial

En Zapala, el domingo tendrá temperaturas algo más moderadas que en la capital neuquina. Se espera una mínima de 10°C y una máxima de 22°C.

El comienzo del día será fresco, aunque durante la tarde el termómetro tendrá una recuperación que llevará la temperatura a valores más agradables.

Chos Malal: la mínima será de 9 grados

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá una jornada con una temperatura mínima prevista de 9°C y una máxima de 21°C.

El registro más bajo se sentirá durante las primeras horas del domingo, mientras que por la tarde se espera una temperatura más templada.

San Martín de los Andes: el frío seguirá presente en la cordillera

En San Martín de los Andes se mantendrán las temperaturas bajas durante el domingo. La mínima será de 5°C y la máxima llegará apenas a 12°C.

Será una de las localidades más frías del pronóstico provincial, con una amplitud térmica menor que la prevista para el centro y el norte de Neuquén.

Villa La Angostura: una máxima de apenas 8 grados

Villa La Angostura tendrá el registro más bajo de las cinco localidades incluidas en el pronóstico. Para este domingo se anticipa una mínima de 6°C y una máxima de apenas 8°C.

La escasa diferencia entre ambos valores marcará una jornada fría, por lo que quienes tengan previsto realizar actividades al aire libre durante el fin de semana largo deberán contemplar la necesidad de llevar abrigo.