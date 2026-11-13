Neuquén se prepara ante El Niño: cómo organizará la respuesta a las emergencias

El Gobierno de Neuquén puso en marcha un operativo de prevención y planificación ante posibles contingencias meteorológicas asociadas al fenómeno de El Niño. La estrategia incluye la coordinación con municipios, comisiones de fomento y organismos técnicos para identificar zonas de riesgo, organizar recursos y preparar dispositivos de asistencia y evacuación.

A través del Comité de Emergencia Meteorológica, la Provincia realizó relevamientos y reuniones territoriales en Rincón de los Sauces, Cutral Co, Zapala, Chos Malal, Sauzal Bonito, Centenario, Vista Alegre y San Martín de los Andes. El trabajo apunta a anticiparse a posibles escenarios de lluvias intensas, crecidas repentinas, desprendimientos y aislamiento de localidades.

Uno de los principales objetivos es llegar a diciembre con una mayor capacidad operativa, mediante la creación de centros logísticos regionales, la identificación de espacios de evacuación y el relevamiento de personas que podrían necesitar asistencia prioritaria.

Las "ciudades madre": cómo funcionarán los centros logísticos

Uno de los ejes centrales del operativo es la organización de una red de centros logísticos regionales, denominados "ciudades madre". Estos puntos estratégicos estarán destinados a concentrar equipamiento, alimentos, agua potable, insumos y otros recursos esenciales.

La planificación busca garantizar una respuesta más rápida ante eventuales evacuaciones, interrupciones de caminos o situaciones de aislamiento. De esta manera, los recursos podrán organizarse y distribuirse desde puntos de referencia para asistir a las localidades de cada región.

El esquema también contempla la identificación de espacios que puedan funcionar como centros de evacuación y la disponibilidad de recursos operativos en cada localidad.

Otro aspecto prioritario es el relevamiento de personas que podrían requerir asistencia especial, entre ellas adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con necesidades sanitarias y familias que viven en sectores expuestos a posibles crecidas repentinas.

Qué zonas están bajo análisis por el riesgo de lluvias y crecidas

Los relevamientos territoriales permiten identificar sectores con condiciones particulares de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran asentamientos ubicados sobre antiguos cauces, cañadones, áreas ribereñas y zonas donde las precipitaciones intensas podrían provocar dificultades de acceso.

La planificación también considera los antecedentes recientes de precipitaciones registrados durante octubre en la Región de los Lagos del Sur. En ese período se analizaron crecidas de arroyos, reactivación de antiguos cauces, desprendimientos de rocas y cortes de rutas.

Estas situaciones muestran la importancia de establecer respuestas diferenciadas según las características geográficas de cada localidad.

La estrategia provincial contempla, además, un sistema de alertas tempranas y mecanismos de información para que las comunidades conozcan los riesgos y puedan actuar ante una eventual emergencia.

Tres centros logísticos para la Región de los Lagos del Sur

San Martín de los Andes fue sede de una reunión regional del Comité de Emergencia Meteorológica, con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de organismos técnicos y fuerzas de seguridad.

Del encuentro participaron los representantes de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y Pilo Lil.

Durante la jornada se avanzó en la planificación de tres centros logísticos que cumplirán funciones de acopio de recursos y organización de la asistencia ante posibles contingencias en la Región de los Lagos del Sur.

Además, las autoridades firmaron un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información para facilitar la coordinación institucional, compartir información técnica y organizar medidas preventivas.

Cómo se organizará la respuesta ante una emergencia

El operativo contempla la conformación de un comando unificado cuando las circunstancias lo requieran. La estructura tendrá coordinación provincial y descentralización operativa, de modo que cada localidad pueda intervenir de acuerdo con sus necesidades y recursos.

En el esquema participan distintas áreas del Estado, organismos especializados, fuerzas de seguridad, equipos de salud, Defensa Civil y servicios esenciales.

La emergencia meteorológica fue declarada por el gobernador Rolando Figueroa por un período de seis meses. Durante ese plazo, se prevé sostener el análisis de información meteorológica e hidrológica, evaluar rutas y caminos y organizar dispositivos de respuesta y recuperación.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la preparación debe contemplar las particularidades de cada territorio, ya que un mismo fenómeno meteorológico puede tener consecuencias diferentes según las condiciones geográficas y sociales de cada localidad.

El trabajo continuará durante las próximas semanas con nuevos relevamientos y acuerdos entre los gobiernos locales. La meta es fortalecer la prevención y llegar a diciembre con los recursos, los espacios de evacuación y los mecanismos de coordinación preparados.