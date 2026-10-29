Neuquén paga este jueves 29 de octubre los sueldos estatales con un aumento del 6,36%

El Gobierno de la Provincia del Neuquén abonará este jueves 29 de octubre los haberes correspondientes a octubre a la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial, en cumplimiento del cronograma previsto por el ministerio de Economía, Producción e Industria. Los salarios se acreditaron con un incremento del 6,36%, de acuerdo con lo establecido en el último acuerdo salarial con las organizaciones gremiales.

El pago se concretará en una única jornada y alcanzó a los agentes en actividad de la administración pública provincial y de los organismos descentralizados, así como a jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Los importes fueron depositados en las cuentas que los beneficiarios poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).

El incremento del 6,36% corresponde a la actualización salarial acordada con los gremios estatales, calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) ponderado, según el mecanismo establecido en la pauta salarial vigente.

De esta manera, el Gobierno provincial sostiene el esquema de pago unificado de los haberes antes de la finalización de cada mes, brindando previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.

La medida se enmarca en la política de administración responsable de los recursos públicos impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, orientada a garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales y sostener la planificación financiera del Estado provincial