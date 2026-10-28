Figueroa entregó 300 créditos hipotecarios del plan Neuquén Habita: “Ojalá que puedan construir no una casa, sino un hogar”

El gobernador Rolando Figueroa destacó el avance del plan Neuquén Habita, defendió el recupero de las cuotas de viviendas ya adjudicadas y anunció una nueva herramienta para quienes tienen terrenos financiados. Además, confirmó que 300 familias comenzaron a recibir créditos para construir sus casas. La política habitacional provincial combina viviendas terminadas, obras en ejecución, lotes con servicios y créditos para construir.

Según el propio Figueroa, hay 15.000 soluciones habitacionales en marcha, sin contar los préstamos, mientras que más de 1.000 personas ya cumplieron los requisitos para acceder al financiamiento. Durante el acto realizado este miércoles 28 de octubre, el mandatario provincial explicó que el objetivo es ampliar las posibilidades de acceso a la casa propia y sostener un sistema que permita financiar nuevas soluciones habitacionales con el recupero de los pagos.

También anunció que se podrá solicitar financiamiento para cancelar terrenos adquiridos a crédito y luego acceder a fondos para construir.

El plan incluye viviendas terminadas, obras en marcha y nuevos desarrollos

Uno de los datos centrales del discurso fue la dimensión del programa provincial. Figueroa afirmó que Neuquén tiene 15.000 soluciones habitacionales en marcha, sin contabilizar los créditos, y sostuvo que el recupero de las cuotas es una condición para sostener el financiamiento de nuevos proyectos.

"Hoy tenemos en la provincia, sin contar los préstamos, 15 mil soluciones habitacionales en marcha”, afirmó el gobernador.

La cifra comprende un esquema más amplio que la construcción tradicional de casas: también incluye alternativas de urbanización, lotes con servicios y herramientas para que las familias puedan financiar su propia vivienda.

En la capital neuquina, el plan contempla nuevos desarrollos en la Meseta y en Cuenca XV. En este último sector se informó la finalización de un conjunto de 102 viviendas, mientras que se proyectaron otras 158 unidades. Son iniciativas que se suman a las entregas concretadas en el barrio Z1 y a las obras que continúan en ejecución.

Qué viviendas se entregaron y cuáles están en construcción

La política habitacional provincial avanza a través de distintas modalidades y etapas. Entre los antecedentes recientes se encuentran las entregas realizadas en la capital y los proyectos que buscan ampliar la disponibilidad de viviendas en los próximos meses.

El discurso del gobernador no incluyó un listado completo, localidad por localidad, de las viviendas ya entregadas y las que restan terminar. Por eso, las cifras de cada proyecto deben leerse como antecedentes específicos y no como un desglose exhaustivo de las 15.000 soluciones habitacionales mencionadas.

Neuquén Habita: 300 familias comenzaron a recibir créditos

El acto de este miércoles también estuvo marcado por el inicio de los desembolsos para 300 familias, que recibirán fondos para construir sus viviendas de acuerdo con sus propios proyectos.

Figueroa explicó que más de 1.000 personas ya habían cumplido los requisitos para acceder al financiamiento, aunque algunas todavía debían completar trámites. En esta primera instancia, el Gobierno acreditaría el 50% del préstamo solicitado.

La modalidad busca alcanzar a personas que no califican para un crédito bancario tradicional y que quieren elegir el terreno, el arquitecto, los materiales y la empresa constructora.

Ustedes van a manejar sus recursos y van a poder administrar de qué manera van a llevar adelante su vivienda”, sostuvo el mandatario.

El esquema permite que cada familia administre el dinero de acuerdo con su proyecto, dentro de las condiciones establecidas para el préstamo. El objetivo es ampliar las opciones de financiamiento y facilitar que los beneficiarios puedan avanzar con la construcción.

El recupero de las cuotas, la clave para financiar nuevas viviendas

Otro de los ejes del discurso fue la situación de las viviendas construidas anteriormente con recursos públicos. Figueroa aseguró que, de un universo histórico de 60.000 viviendas mencionado durante el acto, inicialmente solo 7.000 estaban canceladas y otras 47.000 no habían recibido pagos.

Según el balance que presentó, 17.000 viviendas ya estaban canceladas y otras 22.000 se encontraban en proceso de pago. El gobernador también señaló que hay familias que no pueden afrontar las cuotas y que esa situación debe ser contemplada por el sistema.

El planteo apunta a recuperar parte de la inversión pública para financiar nuevas soluciones habitacionales, sin dejar de considerar las distintas capacidades económicas de los adjudicatarios.

Ordenemos y redistribuimos”, resumió Figueroa al explicar la lógica de gestión que, según afirmó, sostiene el programa.

El antecedente es relevante porque el recupero de cuotas ya había sido planteado por el Gobierno provincial como una herramienta para sostener el financiamiento habitacional.

Nuevos lotes con servicios y créditos para cancelar terrenos

El anuncio más novedoso del acto estuvo dirigido a quienes tienen un terreno adquirido a crédito y no pueden acceder al financiamiento para construir porque todavía no lo terminaron de pagar.

La Provincia habilitará una modalidad para que esas familias puedan solicitar fondos destinados a cancelar la deuda del terreno. Una vez resuelta esa obligación, podrán avanzar con el trámite para obtener el crédito destinado a levantar su vivienda.

Figueroa tomó como ejemplo los 2.000 o 3.000 lotes con servicios que, según anunció, se entregarían próximamente en la ciudad de Neuquén junto con el intendente Mariano Gaido.

La propuesta busca resolver una dificultad concreta: contar con un lote no siempre significa tener la documentación y las condiciones necesarias para acceder a un préstamo de construcción.

El gobernador también planteó que los municipios deberán reinvertir los fondos que reciban por la cancelación de esos terrenos en nuevas soluciones habitacionales. De esa manera, el mecanismo apunta a vincular la regularización de las deudas con la generación de nuevas oportunidades de acceso a la tierra y la vivienda.

Una política que combina casas, terrenos y financiamiento

Neuquén Habita no se limita a entregar viviendas terminadas. El programa reúne construcción de unidades nuevas, urbanización de lotes, regularización dominial y alternativas de crédito para familias con distintas necesidades.

En la capital, por ejemplo, el desarrollo de la Meseta incluye lotes con servicios y proyectos habitacionales que requieren obras de infraestructura antes de su entrega. En otras localidades, se ejecutan viviendas a través de distintas modalidades de construcción y financiamiento.

Esta diversidad de instrumentos permite diferenciar entre quienes necesitan una casa terminada, quienes pueden construir en un terreno propio y quienes todavía deben resolver el acceso al suelo urbanizado.

El desafío es que las distintas etapas se traduzcan en resultados verificables: viviendas terminadas y adjudicadas, terrenos con servicios efectivamente disponibles y créditos que permitan comenzar y finalizar las obras.