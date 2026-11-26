Neuquén continúa con la preparación territorial ante la emergencia meteorológica por el fenómeno de El Niño. Se realizó en Zapala una reunión de trabajo con representantes de los 14 distritos educativos para coordinar acciones preventivas de cara a los meses de diciembre, enero y febrero.

El encuentro se desarrolló en la sede del Distrito Educativo III y contó con la participación de la ministra de Educación, Soledad Martínez; la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; y el secretario del Interior, Gustavo Coatz.

Permitió incorporar la estructura educativa a la estrategia provincial de prevención, sumando su conocimiento territorial, infraestructura y capacidad de articulación con las comunidades.

Esta nueva instancia da continuidad al recorrido encabezado durante las últimas semanas por Ortiz Luna y Coatz, quienes trabajaron junto a intendentes, presidentes de comisiones de fomento, delegados regionales y organismos de respuesta para identificar riesgos, organizar recursos y definir ciudades madre como puntos estratégicos de asistencia regional.

Coatz destacó la importancia de sostener la preparación anticipada y la coordinación territorial, independientemente de las condiciones meteorológicas que se registren. Remarcó que la estrategia frente a los posibles efectos de El Niño consiste en anticiparse mediante la planificación, la organización de recursos y el trabajo conjunto entre las instituciones.

Escuelas

Uno de los principales acuerdos alcanzados fue avanzar en el relevamiento de establecimientos educativos que, por sus características, ubicación y condiciones de seguridad, podrían funcionar como centros de evacuación temporal ante eventuales emergencias.

Durante el encuentro se definieron acciones específicas con los responsables de los distritos educativos, tomando como referencia criterios internacionales de manejo de desastres.

La planificación también contempla las particularidades de las escuelas albergue, la continuidad del ciclo lectivo y la elaboración de protocolos específicos para evacuar establecimientos que pudieran encontrarse en sectores afectados por fenómenos meteorológicos.

La ministra Soledad Martínez destacó que “se trató de una reunión de trabajo muy productiva, en la que ya todas las áreas tienen tareas para poder estar a disposición de la Secretaría de Emergencias en caso de ser necesario”.

La funcionaria puso en valor el conocimiento territorial de los equipos educativos, especialmente en sectores rurales, donde mantienen un vínculo permanente con las familias y cuentan con información relevante sobre accesibilidad, traslados y condiciones de los caminos.

Por su parte, Ortiz Luna informó que se estableció la tarea de “relevar los centros educativos y definir en cada localidad cuál puede ser un potencial centro de evacuados”.

Esta articulación permitirá complementar el trabajo que la Secretaría del Interior viene desarrollando junto a municipios, comisiones de fomento y delegaciones regionales, ampliando la capacidad de organización y respuesta en cada localidad.

Prevención

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la presentación y entrega de dos materiales elaborados por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos: el manual de pautas preventivas y de cuidado frente al fenómeno de El Niño y ¡Pequeños Guardianes de Neuquén!, una propuesta didáctica destinada a niños y niñas que, mediante ilustraciones y actividades, promueve el aprendizaje de medidas de prevención y autoprotección.

Se desarrollaron contenidos basados en conceptos de UNICEF para trabajar en los establecimientos educativos y ampliar el alcance de las recomendaciones de cuidado.

La jornada contó también con la participación del director provincial del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), Dr. José Portuguez; el director del SIEN Pediátrico, Rafael Palomino; la directora de Capacitación e Investigación en Emergencias, Silvana Longo; y la psicóloga Julieta Álvarez, integrante de la misma área, en el marco del trabajo de preparación sanitaria, capacitación y prevención que desarrolla la Secretaría.

Estrategia

El encuentro en Zapala forma parte de la estrategia preventiva impulsada por el Gobierno provincial, por disposición del gobernador Rolando Figueroa, ante la emergencia meteorológica por el fenómeno de El Niño.

Tras completar una primera etapa de reuniones y relevamientos territoriales, se continúa trabajando en la implementación progresiva de medidas para mejorar la preparación y capacidad de respuesta en cada región.











